Act for Food is een wereldwijde sensibiliseringscampagne waarmee de supermarktketen Carrefour actief meewerkt aan gezondere, kwaliteitsvolle en duurzame voeding voor een zo laag mogelijke prijs. Om de doelstellingen van de campagne te realiseren, zet de supermarktketen foodactors in. Bio-ingenieur Christelle Tchonang Ponka is één van de foodactors. Act for Food maakte meerdere beloftes, waaronder bio toegankelijker maken, streven naar zero waste, lokale telers steunen en gezonde voeding garanderen. Dat laatste is belangrijk in de strijd tegen kanker, zoals borstkanker.