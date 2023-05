Anneleen Malfiet (32) onderzoekt de rol van voeding bij chronische pijn.

Waarom koos u voor een opleiding kinesitherapie?

Anneleen Malfiet: Mensen helpen ligt me wel. Tijdens mijn opleiding kreeg ik steeds meer interesse in het fenomeen van chronische pijn. Dat is mijn specialisatie geworden.

U onderzoekt de relatie tussen chronische pijn en voeding?

Malfiet: Tijdens mijn doctoraat onderzocht ik chronische pijn vanuit een biopsychosociaal oogpunt met aandacht voor het zenuwstelsel en het brein. Dat wil zeggen dat we verder kijken dan wat misloopt met onze spieren en gewrichten. Sindsdien gaat mijn aandacht uit naar een brede waaier van levensstijlfactoren die met chronische pijn samenhangen, zoals fysieke activiteit, gewicht, maar ook de slaap en de voeding.

Er is ook een verband met slaap?

Malfiet: Mensen met chronische pijn hebben vaak ook slaapproblemen en omgekeerd. Het is niet altijd duidelijk wat hier de kip en het ei is. Als je een nacht slecht slaapt, heb je minder energie en ben je fysiek minder actief. We zien ook dat slecht slapen vaak gelinkt is aan een hogere pijnintensiteit en kan leiden tot ongezondere voedingskeuzes.

Hoe vaak komt chronische lage- rugpijn voor?

Malfiet: 80 tot 90 procent van de mensen ervaart wel eens rugpijn. Bij een op de vijf van hen ontwikkelt dat zich tot chronische pijn.

Is het doel van uw onderzoek om tot remedies te komen?

Malfiet: We hopen inderdaad om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. We onderzoeken nu of het eetpatroon bij mensen met chronische lagerugpijn anders is dan van mensen zonder pijn. Vervolgens kunnen we nagaan of een verandering in het eetpatroon, meer plantaardige voeding bijvoorbeeld, hetzelfde positieve effect kan hebben als bij andere aandoeningen zoals fibromyalgie of reumatoïde artritis.

Helpt vegetarisch eten dan tegen pijn?

Malfiet: Plantaardige voedingspatronen bevatten dankzij hun grote aandeel groenten en fruit een soort natuurlijke ontstekingsremmende bestanddelen. Daarnaast bevatten ze ook vaak veel vezels, door het toevoegen van volkoren graanproducten. Vezels kunnen een effect hebben dankzij hun impact op vertering en het darmmicrobioom. Bij andere pijnaandoeningen zien we dat een plantaardig eetpatroon als een soort antiontstekingsmiddel werkt. Verder onderzoek moet bepalen of dat ook geldt voor lagerugpijn.