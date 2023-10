Ruim één op vijf ervaart techno-stress op het werk

Zo’n 21,6 procent, of meer dan één op vijf werknemers in België, ervaart onzekerheid op de werkvloer door frequente technologische veranderingen. Dat blijkt uit een steekproef van preventiedienst IDEWE samen met KU Leuven bij 1.027 werknemers en zelfstandigen.

De digitalisering vergemakkelijkt niet alleen een deel van de arbeidstaken, het brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo zegt meer dan één op vijf van de respondenten een gevoel van onzekerheid te ervaren over hun werk en hun rol, als gevolg van technologische veranderingen. Ze voelen zich constant verplicht om bij te scholen.

Zo’n 14,1 procent ervaart ook ’techno-complexiteit’: het gevoel dat de job opeens veel moeilijker is geworden door die nieuwe technologie, en een gelijkaardig aantal (13,7 procent) zegt last te hebben van ’techno-overlading’, waarbij technologie hen dwingt om meer, sneller en langer te werken.

Tot slot heeft 5,1 percent van de respondenten het gevoel voortdurend gecontacteerd te kunnen worden en steeds verbonden te zijn met het werk (’techno-invasie’).

‘Zeker als mensen verschillende technostressoren tegelijk ervaren, kan dat voor enorme onrust zorgen’, zegt Tinne Vander Elst, onderzoeker bij IDEWE. ‘Langs de andere kant blijkt slechts 2,6 procent van de respondenten bang om hun job te verliezen door de mate waarin technologie bepaalde taken kan overnemen. Maar met de opkomst van AI valt te verwachten dat dit percentage gaat stijgen: deze ’techno-onveiligheid’ is dus zeker eentje om extra in het oog te houden voor de toekomst.’

De mate waarin technostress wordt ervaren, verschilt sterk per leeftijd: 20,8 procent van de ondervraagde 55-plussers ervaart techno-complexiteit, tegenover slechts 3,7 procent van mensen tussen 25 en 34 jaar. Ook bij techno-onzekerheid is er een duidelijk verschil: 27,1 procent bij 55-plussers tegenover 13.2 procent bij mensen tussen 35 en 44 jaar. Zij die in een kantooromgeving werken, ervaren ook meer technologische veranderingen (35,5 procent) dan in de zorg (18.2 procent) of het onderwijs (13.7 procent).

Opmerkelijk is ook dat respondenten met een diploma en/of werkervaring in de ICT evenveel technostress ervaren als andere werknemers, met uitzondering voor het aspect ’techno-complexiteit’. 4

Uit het onderzoek blijkt alvast dat er een duidelijk verband is tussen deze technostressoren en de werkervaring. ‘Ze zorgen voor minder jobtevredenheid, meer emotionele uitputting, minder bevlogenheid en een minder goede performantie. We zien ook een positievere houding tegenover het gebruik van technologie wanneer mensen die stressoren minder ervaren’, zegt Vander Elst.

IDEWE raadt bedrijven dan ook aan waakzaam te zijn opdat technologische vooruitgang niet gepaard gaat met negatieve effecten op de werkvloer. ‘Weeg dus de voordelen en nadelen van nieuwe technologie goed af voor je ze implementeert. En is de balans positief, neem dan (…) de nodige maatregelen om alle mogelijke negatieve effecten tot een minimum te beperken: betrek de relevante werknemers bij de beslissingen rond technologie, communiceer er goed over, en bied voldoende training en andere ondersteuning aan.’