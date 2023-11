Het “lege nest” hoeft niet negatief te zijn: ‘Je ontwikkelt een andere band met je kind’

Ouders zwaaien hun kinderen uit en pinken een traantje weg. Dan komt de paniek: ik kan niet meer voor mijn kinderen zorgen, wat nu?

Wanneer de kinderen het huis verlaten, kunnen ouders worstelen met het ‘legenestsyndroom’, een golf van emoties variërend van eenzaamheid tot een zoektocht naar een nieuwe identiteit, stelt Karen Van den Broeck, relatiecoach met 15 jaar ervaring en auteur van het boek Het lege nest.

Van den Broeck merkt hoe veel relaties daardoor op de klippen lopen: ‘Partners leven dan bijvoorbeeld al jaren samen als broer en zus, maar dat hebben ze pas door als de kinderen al weg zijn. De man mist dan bijvoorbeeld het seksuele contact en wordt verliefd op een jonge collega.’

Syndroom?

‘Ik gebruik nooit het woord syndroom’, vertelt Van den Broeck. Ze spreekt liever over een moment van overgang waarbij de kinderen uit het huis trekken. Het is louter een periode van verandering. ‘Ik wil het niet afdoen als een aandoening omdat het ook iets positiefs kan zijn.’

‘Die periode van verandering kan voor iedereen op een ander moment beginnen. Vroeger begon ze toen het laatste kind trouwde en op zichzelf ging wonen’, zegt Van den Broeck. Nu verlaten kinderen het huis om tal van andere redenen. De zoon kan op kot gaan of de dochter gaat cohousen met haar vrienden.

Gescheiden ouders blijken op jongere leeftijd al last te hebben van het lege nest. 45 procent van hen is jonger dan 50 jaar, schrijft Van den Broeck in haar boek: ‘Zij zitten vaak in een co-ouderschap waarbij ze hun kinderen om de week al niet meer zien.’

Voordelen

Een leeg nest zorgt voor meer vrije tijd. ‘Voor sommigen is het een “eindelijk heb ik rust”-gevoel’, aldus Van den Broeck. ‘Daarnaast zul je een andere band met je kinderen ontwikkelen. Zolang je kinderen thuis zijn zit je dikwijls in een asymmetrische relatie. Je kinderen moeten naar je luisteren. Als ze het ouderlijke nest verlaten hebben, wordt de relatie gelijkwaardig en symmetrisch. Je kunt van volwassene tot volwassene met elkaar spreken.’

Ten derde geven kinderen vaak op latere leeftijd meer erkenning aan hun ouders voor wat ze voor hen betekend hebben. Van den Broeck: ‘Terwijl ze zich tijdens de puberteit koste wat het kost van hun ouders proberen af te zetten, zullen ze toenadering zoeken als ze ouder zijn en misschien zelf kinderen krijgen.’

Tips van de expert

1. Investeer in uw partner

Nu de kinderen het huis uit zijn, is het tijd om uw volle aandacht weer op uw partner te vestigen. Praat er ook over met elkaar. Zoek het niet altijd bij uzelf, maar bekijk hoe jullie als partners samen door de fase kunnen gaan.

2. Sta stil bij uw ouderrol

Laat het schuldgevoel los. Veel ouders zitten vast in de gedachte: ik heb kinderen gewild, dus ik moet voor hen zorgen. De voornaamste rol van ouders is om kinderen op de wereld te zetten en hen te ondersteunen. Een kind dat zelfstandig leert worden is het resultaat van een goede opvoeding. Het zou funest zijn om uw kind dat te ontzeggen. Daar hoort loslaten bij.

3. Onderhoud een positieve relatie met uw kinderen

Ouders met een leeg nest voelen zich soms achtergelaten of opgescheept met hun partner. Maar dat uw kinderen het huis uit zijn, betekent niet dat u geen positieve relatie met hen kan onderhouden. En daarbij: die kinderen komen af en toe nog weleens langs.