Long covid: neuropsychologische zorg voortaan terugbetaald

Patiënten met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting krijgen voortaan ook neuropsychologische zorg terugbetaald.

Dat heeft het Verzekeringscomité van het Riziv beslist, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Long covid

Gemiddeld hebben meer dan vier op de tien coronapatiënten nog lange tijd gezondheidsklachten na een corona-infectie, bleek eerder dit najaar uit Schots onderzoek.

In ons land waren vorig jaar ruim 6.000 mensen minstens drie maanden arbeidsongeschikt door na een besmetting met covid-19, becijferden de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Sinds afgelopen zomer kunnen longcovidpatiënten een beroep doen op een aangepast zorgtraject, een behandelplan dat wordt opgesteld en opgevolgd door de huisarts en andere betrokken zorgverleners. Binnen dat traject kunnen kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg terugbetaald worden, eventueel aangevuld met ergotherapie en een behandeling bij een diëtist.

Neuropsychologische zorg

Vanaf 1 december komt daar ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden namelijk aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen.

Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan vanaf volgende maand terugbetaald worden.

We gaan verder dan de wetenschap, want de symptomen zijn er wel degelijk. Frank Vandenbroucke

Minister Vandenbroucke spreekt van een ‘nieuwe stap vooruit in de zorg voor long covid’. ‘We weten nog niet alles over de langdurige gevolgen van een covidinfectie, maar dat betekent niet dat we mensen die reële klachten hebben niet kunnen helpen met zorg op maat. In die zin gaan we verder dan de wetenschap, want de symptomen zijn er wel degelijk.’

