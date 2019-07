Nierstenen bestaan in alle formaten. Ze veroorzaken niet altijd klachten, maar soms gaan ze gepaard met helse pijn. Veel drinken is de voor de hand liggende preventieve boodschap, maar je kan meer doen dan dat.

In het Westen krijgt ongeveer 1 op de 10 mensen ooit last van nierstenen. Het gaat niet om losgekomen en verharde stukjes nier, zoals weleens wordt verteld, maar om een verzamelnaam voor steenachtige afzettingen die ontstaan wanneer kristallen in de urine gaan neerslaan en samenklonteren. 'Nier-stenen zijn voornamelijk opgebouwd uit calciumoxalaat, calciumfosfaat of urinezuur', zegt nefrologe Katrien Blanckaert van het UZ Gent. 'Hoe hoger de concentratie van deze stoffen in de urine, hoe groter de kans dat ze stenen zullen vormen. En dat is vaak te wijten aan slechte eet- en vooral drinkgewoonten. Wie niet genoeg drinkt, produceert te weinig urine. Zo ontstaat er sneller een oververzadiging aan stoffen zoals calcium en oxalaat, die als kristallen neerslaan.

...