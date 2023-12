Wordt mijn hartspier nooit moe?

Ons hart is niet zomaar een spier: het is de enige spier in ons hele lichaam die nooit kan rusten. Gemiddeld klopt het hart tweeënhalf miljard keer in een mensenleven. Maar bij sommigen onder ons kunnen er toch vroegtijdig al serieus wat problemen optreden. Daarom is het volgens professor Paul Dendale, hartspecialist aan de UHasselt, van groot belang dat we ons hart een handje helpen en dat al van kleins af aan. Want bouwen aan de gezondheid van die uitermate belangrijke hartspier begint eigenlijk zelfs al nog voor we geboren worden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."