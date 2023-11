WHO stelde vorig jaar hoogste aantal nieuwe gevallen tuberculose vast

Vorig jaar werd bij 7,5 miljoen mensen over de hele wereld tuberculose vastgesteld, zo blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is het hoogste aantal sinds de organisatie in 1995 de cijfers begon bij te houden. De incidentie van de infectieziekte steeg tussen 2020 en 2022 met 3,9 procent.

Tuberculose is de tweede meest voorkomende infectieziekte wereldwijd, na COVID-19. In 2022 stierven ongeveer 1,3 miljoen mensen aan de ziekte. De WHO schat het totale aantal patiënten met tuberculose op ongeveer 10,6 miljoen, in een meerderheid van de gevallen gaat het om mannen. Er is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wel een grote kloof tussen het geschatte aantal mensen met tuberculose en het aantal gediagnosticeerde patiënten. Ongeveer 3,1 miljoen gevallen werden niet officieel vastgesteld.

De ziekte is vooral een probleem in Azië en Afrika. Twee derde van het totale aantal mensen met tuberculose bevindt zich in acht landen: India, Indonesië, China, de Filipijnen, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Congo (DR). De ziekte is daarnaast ook de voornaamste doodsoorzaak van mensen met HIV. Meer dan 6 procent van het totale aantal tuberculosepatiënten heeft de ziekte.

Na twee verstoorde jaren door de coronapandemie is de diagnose en behandeling van tuberculose in de wereld volgens de WHO opnieuw grotendeels hersteld. Tussen 2018 en 2022 werden 34 miljoen patiënten behandeld. Door de resistentie tegen de behandeling lag het slaagcijfer mondiaal op 63 procent.

De resistentie tegen tuberculosemedicatie blijft een groot risico voor de wereldwijde gezondheid. 3,8 miljoen mensen kregen vorig jaar wel een preventieve behandeling, voornamelijk HIV-patiënten.

In België is het incidentiecijfer volgens het European Centre for Disease Control acht gevallen per 100.000 inwoners en werden er 87 nieuwe of terugkerende gevallen van tuberculose gemeld in 2021, het laatste jaar waarvoor er cijfers beschikbaar zijn.