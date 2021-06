Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) houdt al meer dan 12 jaar toezicht op PFAS en heeft nog geen overschrijding van de gestelde normen gevonden in onze voeding. Het vraagt naar aanleiding van de vervuiling rond Zwijndrecht nieuw advies over die limieten.

Dat kondigt het FAVV aan in een mededeling naar aanleiding van het dossier rond de milieuverontreiniging met PFOS rond het bedrijf 3M in de gemeente Zwijndrecht. PFAS (perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor duizenden synthetische stoffen waartoe ook PFOS (perfluoroctaansulfonaat) behoort (lees meer).

Advies

'Wat betreft de verontreiniging in Zwijndrecht heeft het FAVV zelf contact opgenomen met OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om meer concrete informatie te bekomen over de aard en de omvang van de verontreiniging,' klinkt het.

Het FAVV heeft daarnaast ook een spoedadvies aangevraagd bij het Wetenschappelijk Comité. 'Op Europees niveau bestaan er geen vastgelegde normen,' legt woordvoerster Hélène Bonte uit aan Knack. 'Daarom heeft het Wetenschappelijk Comité in 2017 op vraag van het FAVV zelf geadviseerd over de actielimieten van PFOS in verschillende categorieën levensmiddelen. Het FAVV baseert zijn beleid op die limieten.'

Specifieke monitoring

Doel van het nieuw aangevraagde advies is om die actielimieten te herbekijken, zegt het FAVV, ook naar aanleiding van het advies dat in 2020 door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd gepubliceerd met betrekking tot PFAS.

'Op basis van al deze elementen en naast haar algemeen monitoringsplan zal het FAVV een specifieke monitoringsactie kunnen uitvoeren.'

Stalen

Binnen de voedselketen houdt het FAVV reeds meer dan 12 jaar een algemeen toezicht op PFAS. 'Het neemt daarvoor stalen van levensmiddelen doorheen de hele voedselketen, van eieren tot vis, en dat over het hele Belgische grondgebied, van de landbouwer over verpakkingscentra tot in de winkel,' legt Bonte uit.

'In die periode zijn er meer dan 450 stalen genomen en geanalyseerd op PFAS, waarbij geen enkel resultaat wees op de verontreiniging van bepaalde levensmiddelen.'

450 stalen in 12 jaar, dat lijkt op het eerste gezicht niet zo veel. 'Die stalen worden genomen op basis van een risicoanalyse, die elk jaar herzien wordt,' legt Bonte uit. 'Er wordt dus specifiek ingezet op basis van een verwacht risico. Net zoals je salmonella vooral in vlees moet zoeken.'

Het FAVV benadrukt wel dat het enkel bevoegd is voor producten die in de handel terechtkomen en niet voor producten die particulieren zelf telen, zoals groenten en eieren.

Dat kondigt het FAVV aan in een mededeling naar aanleiding van het dossier rond de milieuverontreiniging met PFOS rond het bedrijf 3M in de gemeente Zwijndrecht. PFAS (perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor duizenden synthetische stoffen waartoe ook PFOS (perfluoroctaansulfonaat) behoort (lees meer).'Wat betreft de verontreiniging in Zwijndrecht heeft het FAVV zelf contact opgenomen met OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om meer concrete informatie te bekomen over de aard en de omvang van de verontreiniging,' klinkt het.Het FAVV heeft daarnaast ook een spoedadvies aangevraagd bij het Wetenschappelijk Comité. 'Op Europees niveau bestaan er geen vastgelegde normen,' legt woordvoerster Hélène Bonte uit aan Knack. 'Daarom heeft het Wetenschappelijk Comité in 2017 op vraag van het FAVV zelf geadviseerd over de actielimieten van PFOS in verschillende categorieën levensmiddelen. Het FAVV baseert zijn beleid op die limieten.'Doel van het nieuw aangevraagde advies is om die actielimieten te herbekijken, zegt het FAVV, ook naar aanleiding van het advies dat in 2020 door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd gepubliceerd met betrekking tot PFAS.'Op basis van al deze elementen en naast haar algemeen monitoringsplan zal het FAVV een specifieke monitoringsactie kunnen uitvoeren.'Binnen de voedselketen houdt het FAVV reeds meer dan 12 jaar een algemeen toezicht op PFAS. 'Het neemt daarvoor stalen van levensmiddelen doorheen de hele voedselketen, van eieren tot vis, en dat over het hele Belgische grondgebied, van de landbouwer over verpakkingscentra tot in de winkel,' legt Bonte uit.'In die periode zijn er meer dan 450 stalen genomen en geanalyseerd op PFAS, waarbij geen enkel resultaat wees op de verontreiniging van bepaalde levensmiddelen.'450 stalen in 12 jaar, dat lijkt op het eerste gezicht niet zo veel. 'Die stalen worden genomen op basis van een risicoanalyse, die elk jaar herzien wordt,' legt Bonte uit. 'Er wordt dus specifiek ingezet op basis van een verwacht risico. Net zoals je salmonella vooral in vlees moet zoeken.'Het FAVV benadrukt wel dat het enkel bevoegd is voor producten die in de handel terechtkomen en niet voor producten die particulieren zelf telen, zoals groenten en eieren.