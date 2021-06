Multinational 3M, die wordt gelinkt aan grootschalige vervuiling met PFOS die aan het licht kwam bij de Oosterweelwerken in Zwijndrecht, sloot in 2017 een 'dading' met beheersmaatschappij Lantis, het vroegere BAM. Die overeenkomst over wat met de vervuilde grond moest gebeuren wilden ze stilhouden, maar in aanloop naar de parlementaire onderzoekscommissie is die opgedoken. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen dinsdag.

Nu blijkt dat er werd beloofd om niet meer te procederen over de kosten van de ­vervuiling. Lantis investeerde 63 miljoen ­euro belastinggeld om de grond aan te pakken, 3M betaalde 75.000 euro, geeft een bron van de kranten aan. Dat blijkt allemaal uit de dading die in 2017 gesloten werd. Ook in het akkoord: Lantis en 3M beloofden om geen gerechtelijke stappen te ondernemen. En zo kon de bouw van Oosterweel toch van start gaan. Een gunstige regeling voor 3M, zo lijkt het.

Maar het alternatief was 20 tot 30 jaar procederen. Met weinig risico op succes, zo schatten de juridische experts van de beheersmaatschappij toen in. Want over de oorzaak van de vervuiling waren ze het niet eens. 'BAM is van mening dat 3M Belgium aansprakelijk is voor de PFC-concentraties (een andere benaming voor PFOS, nvdr.) in de bodem. 3M Belgium betwist dat', luidt het officieel in de dading.

Elders saneren of vervuilde grond stockeren was geen optie. Dat zou nog duurder zijn, gaat de redenering. En de daarmee gepaarde vertragingen voor leveranciers en aannemers zouden de deur alleen maar openzetten voor meer schadeclaims.

Volgens Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van mobiliteit, zal 3M ook nog moeten betalen voor de sanering van de grond, zo vertelde ze dinsdagochtend op Radio 1.

Oppositie boos

De Vlaamse oppositiepartijen reageren misnoegd op het nieuws van de dading. Voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien Zwaar is 'geschokt' dat Lantis deze dading heeft afgesloten. 'De vervuiler betaalt veel te weinig en een overheidsbedrijf spreekt af met de vervuiler om niet over de vervuiling te communiceren met de bewoners. Een doofpotakkoord! Ga u schamen, Lantis', klinkt het op zijn Twitter-account.

Vlaams fractieleider van Vooruit Joris Vandenbroucke is eveneens weinig opgezet met het nieuws. 'Zeg nooit "nooit", luidt een Vlaams gezegde. Behalve in een dading om een vervuilend bedrijf te ontzien dat de gemeenschap opgezadeld heeft met langdurige gezondheidsrisico's en tientallen miljoenen euro kosten om die aan te pakken. Verbijsterend.'

Ook Jos D'haese, fractieleider van PVDA, reageert verbijsterd. '"De vervuiler betaalt", behalve als we vervuiler daar geen zin in heeft blijkbaar. Dan worden alle kosten naar de belastingbetaler doorgeschoven en wordt de vervuiling in de doofpot gestoken. Laat die onderzoekscommissie maar komen!', aldus D'haese op Twitter.

Nu blijkt dat er werd beloofd om niet meer te procederen over de kosten van de ­vervuiling. Lantis investeerde 63 miljoen ­euro belastinggeld om de grond aan te pakken, 3M betaalde 75.000 euro, geeft een bron van de kranten aan. Dat blijkt allemaal uit de dading die in 2017 gesloten werd. Ook in het akkoord: Lantis en 3M beloofden om geen gerechtelijke stappen te ondernemen. En zo kon de bouw van Oosterweel toch van start gaan. Een gunstige regeling voor 3M, zo lijkt het. Maar het alternatief was 20 tot 30 jaar procederen. Met weinig risico op succes, zo schatten de juridische experts van de beheersmaatschappij toen in. Want over de oorzaak van de vervuiling waren ze het niet eens. 'BAM is van mening dat 3M Belgium aansprakelijk is voor de PFC-concentraties (een andere benaming voor PFOS, nvdr.) in de bodem. 3M Belgium betwist dat', luidt het officieel in de dading. Elders saneren of vervuilde grond stockeren was geen optie. Dat zou nog duurder zijn, gaat de redenering. En de daarmee gepaarde vertragingen voor leveranciers en aannemers zouden de deur alleen maar openzetten voor meer schadeclaims.Volgens Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van mobiliteit, zal 3M ook nog moeten betalen voor de sanering van de grond, zo vertelde ze dinsdagochtend op Radio 1.Oppositie boosDe Vlaamse oppositiepartijen reageren misnoegd op het nieuws van de dading. Voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien Zwaar is 'geschokt' dat Lantis deze dading heeft afgesloten. 'De vervuiler betaalt veel te weinig en een overheidsbedrijf spreekt af met de vervuiler om niet over de vervuiling te communiceren met de bewoners. Een doofpotakkoord! Ga u schamen, Lantis', klinkt het op zijn Twitter-account. Vlaams fractieleider van Vooruit Joris Vandenbroucke is eveneens weinig opgezet met het nieuws. 'Zeg nooit "nooit", luidt een Vlaams gezegde. Behalve in een dading om een vervuilend bedrijf te ontzien dat de gemeenschap opgezadeld heeft met langdurige gezondheidsrisico's en tientallen miljoenen euro kosten om die aan te pakken. Verbijsterend.'Ook Jos D'haese, fractieleider van PVDA, reageert verbijsterd. '"De vervuiler betaalt", behalve als we vervuiler daar geen zin in heeft blijkbaar. Dan worden alle kosten naar de belastingbetaler doorgeschoven en wordt de vervuiling in de doofpot gestoken. Laat die onderzoekscommissie maar komen!', aldus D'haese op Twitter.