Supplementen op basis van kurkuma worden vooral vanuit alternatieve hoek aangeraden bij gewrichtsproblemen. Onderzoekers uit India zijn nagegaan of ze een effect hebben bij artrose van de knie.

Artrose komt vaak voor. De voornaamste klachten zijn pijn, stijfheid en een verminderde beweeglijkheid in het aangetaste gewricht. Het komt vooral voor in de knieën, heupen en kleine gewrichten van de hand.

Momenteel bestaat er nog geen medicatie om de aandoening te genezen of af te remmen. Paracetamol en ibuprofen worden voorgeschreven om de pijn te verlichten. Omdat deze medicatie bij sommige mensen nevenwerkingen kan veroorzaken, wordt er naar alternatieven gezocht. Een daarvan is curcumine, afkomstig van de kurkumawortel (Curcuma longa).

Onderzoek naar het effect van curcumine

In een nieuwe studie zijn Indiase onderzoekers het effect van een supplement met curcumine nagegaan bij mensen met artrose in de knie. Aan het onderzoek namen 143 volwassenen deel. Deze personen werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De eerste groep (73 personen) kreeg gedurende 6 weken het supplement met curcumine (2 x 500 mg/dag). De tweede groep (70 personen) kreeg een klassieke behandeling met paracetamol (3 x 650 mg/dag).

Bij aanvang en op het einde van de studie werd aan de hand van een vragenlijst bepaald in welke mate de deelnemers last hadden van pijn, stijfheid en een beperkte beweeglijkheid. In het bloed werden CRP en TNF-alpha bepaald. Deze twee parameters zeggen iets over de mate van ontsteking. De nevenwerkingen werden in kaart gebracht.

Na 6 weken bleken zowel de pijn, stijfheid als beweeglijkheid verbeterd te zijn. Er was daarbij geen verschil tussen de groep die het curcuminesupplement nam en de groep die paracetamol kreeg. Ook het gehalte aan CRP en TNF-alpha was in beide groepen gedaald. In de paracetamolgroep had 13% last van nevenwerkingen, tegenover 5% van de deelnemers in de curcuminegroep.

De onderzoekers concluderen dat een supplement op basis van curcumine een waardig alternatief kan zijn voor paracetamol.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Er is al behoorlijk wat onderzoek verricht naar het effect van curcumine op knieartrose. Recent zijn hierover verschillende systematische reviews en meta-analyses verschenen. Ze komen tot de conclusie dat supplementen op basis van kurkuma een vergelijkbaar effect hebben als de klassieke pijnstillers (paracetamol en ontstekingsremmers).

Maar er zijn een aantal belangrijke bemerkingen:

Veel onderzoek is uitgevoerd bij een Aziatische populatie. Het zou goed zijn om ook te testen bij een diverser publiek.

Het gaat alleen over knieartrose. We kunnen er dus niet zomaar van uitgaan dat het ook helpt bij andere vormen van artrose, of wanneer andere gewrichten zijn aangetast.

Omdat de studies maximum 12 weken duurden, is er meer onderzoek nodig naar de effecten van de supplementen op lange termijn.

Sommige kurkumasupplementen bevatten piperine (afkomstig van zwarte peper) om de biologische beschikbaarheid van curcumine te verhogen. Dat kan echter ook de opname van andere medicijnen verhogen, wat niet zonder gevaar is. Raadpleeg daarom steeds je arts voor je supplementen inneemt, en koop ze bij de apotheker.

Een laatste belangrijke kanttekening is de kostprijs: supplementen op basis van kurkuma zijn een pak duurder dan paracetamol, voor hetzelfde effect.

Conclusie Verschillende onderzoeken tonen aan dat supplementen op basis van kurkuma de pijn, stijfheid en beweeglijkheid bij knieartrose op korte termijn kunnen verbeteren. De effecten op lange termijn moeten verder onderzocht worden. Het effect van zo'n kurkumasupplement, dat je het best in de apotheek koopt, is vergelijkbaar met het effect van de pijnstiller paracetamol. Een nadeel is dat deze supplementen een stuk duurder zijn dan klassieke pijnstillers.

