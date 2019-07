De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft donderdag op het spreekgestoelte van het Spaanse parlement erkend dat hij niet het vertrouwen krijgt van het parlement om aan de macht te blijven. Er is geen coalitieakkoord met het radicaal-linkse Podemos.

'Er was geen akkoord mogelijk', zei Sánchez in het parlement, voor de stemming. 'We zullen niet de regering krijgen die belangrijk is voor Spanje.' Hij schoof de schuld voor de mislukking in de schoenen van Podemos.