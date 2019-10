De bevoegde commissies van het Europees Parlement hebben woensdagmiddag het licht op groen gezet voor kandidaat-eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders. Dat is gebleken na afloop van de vergadering van de coördinatoren van de politieke fracties.

De coördinatoren staken de koppen bij elkaar om een oordeel te vellen over de hoorzitting die Reynders woensdagochtend in het Europees Parlement had afgewerkt. Volgens een goede bron concludeerden alle fracties, met uitzondering van het uiterst rechtse ID, dat Reynders gekwalificeerd is om de justitieportefeuille te behartigen in de nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen.

Reynders kreeg door toekomstig Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de bevoegdheid Justitie en Consumentenbescherming toebedeeld. Woensdagochtend werd hij over zijn plannen als commissaris aan een hoorzitting onderworpen door de leden van de parlementscommissies Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en Juridische zaken (JURI), en van de 'geassocieerde' commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO).

Reynders maakte een positieve indruk, was de teneur na afloop. 'Hij heeft het goed aangepakt', reageerde Kris Peeters (CD&V). 'Het was ook zeer slim van Reynders om de beschuldigingen aan zijn adres meteen zelf ter sprake te brengen, zo kon hij bij latere vragen steevast naar die uitleg verwijzen.' Het is voor Peeters en zijn EVP-fractie ook een goede zaak dat Reynders zei dat er wat hem betreft geen probleem is met de rechtsstaat in Spanje. 'Voor mij is hij geslaagd, en wat de EVP betreft ook.'

Assita Kanko (N-VA) is tevreden dat Reynders het Europees Parlement 'ernstig' neemt. Ze vroeg zelf naar zijn plannen met het Europees aanhoudingsbevel (EAB), waarvan ze vindt dat het voor verbetering vatbaar is, maar zonder dat de proportionaliteit in het gedrang komt. 'De huidige regelgeving rond het EAB heeft België bijvoorbeeld toegestaan om (de voormalige Catalaanse minister-president, red.) Carles Puigdemont niet aan Spanje te moeten uitleveren, wat natuurlijk een goede zaak is', aldus Kanko.

Ook Petra De Sutter (Groen), die de commissie Interne Markt voorzit, hoorde met Reynders een kandidaat-commissaris die met 'kennis van zaken' sprak, 'ook over consumentenzaken'. 'Hij heeft inhoudelijk de juiste dingen verteld', aldus De Sutter. Hilde Vautmans (Open VLD) tot slot, die net als Reynders deel uitmaakt van de liberale politieke familie, zag een 'ijzersterke' prestatie. 'Dit was een van de beste hoorzittingen tot nu toe. Ik ben vooral tevreden dat hij geen compromissen over de rechtsstaatprincipes maakt.'