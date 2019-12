De Italiaanse minister van Onderwijs Lorenzo Fioramonti neemt ontslag omdat er te weinig geld naar zijn departement gaat, zo heeft hij vandaag bevestigd. De 42-jarige politicus van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) zegt dat hij eerste minister Giuseppe Conte maandag al schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing. Omdat het nieuws over zijn ontslag is uitgelekt, heeft hij vandaag toelichting gegeven via Facebook.

Fioramonti had voor 3 miljard euro aan bijkomende middelen gevraagd voor zijn departement. Hij stelde dat dit bedrag noodzakelijk was om het onderwijs in Italië te verbeteren. Hij toonde zich daarbij ook een voorstander van belastingverhogingen. Maar de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde maandag een begroting voor 2020 goed, waarin geen sprake was van die gevraagde budgetverhoging.

De politicus zegt dat die stemming voor hem de aanleiding vormde voor zijn beslissing om een stap opzij te zetten. 'Ik had dit ambt aanvaard met als enige doel om een radicale trendbreuk te verwezenlijken voor de Italiaanse scholen, hogescholen en onderzoekers die met extreem moeilijke omstandigheden hebben af te rekenen', zo schrijft Fioramonti op Facebook.

In zijn bericht zegt hij ook te betreuren dat de regering onvoldoende 'moed' heeft getoond. Fioramonti was op 5 september minister van Onderwijs geworden, toen de populistische Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocratisch Partito Democratico (PD) van premier Conte een nieuwe meerderheid tot stand brachten. Vijfsterrenbeweging was bij de parlementsverkiezingen van 2018 de grootste partij gewonnen, maar heeft volgens de peilingen alweer een groot deel van haar aanhang verloren. In december zijn nog drie senatoren van de partij overgestapt naar de rechtse oppositie. Volgens Italiaanse media gaat ook Fioramonti wellicht opstappen bij M5S, om een eigen fractie te vormen die premier Conte wel zal blijven steunen.