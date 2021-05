De gewapende ex-militair, die sinds zondag gezocht werd in de Dordogne in Frankrijk, is opgepakt. Hij is bij zijn arrestatie zwaargewond geraakt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bevestigd op Twitter.

Terry Dupin (29) werd 'geneutraliseerd', schreef de minister. Hij feliciteerde de gendarmes en 'in het bijzonder de GIGN (elite-eenheid van de gendarmerie, red.)' voor hun 'doortastend optreden'.

Volgens de prefect van de Dordogne, Frédéric Périssat, is Dupin 'gewond geraakt bij een schotenwisseling'. Hij is in handen van de brandweer en de hulpdiensten voor medische behandeling, voegde de prefect eraan toe tijdens een persconferentie.

Tijdens de arrestatie zou hij verschillende keren het vuur hebben geopend op de mannen van de GIGN, zei André Pétillot, regionaal commandant van de gendarmerie. 'Hij zat nog steeds in zijn suïcidale logica en bevond zich aan de rand van het zoekgebied', zei hij.

Moeilijk toegankelijk gebied

De ex-militair, die van 2011 tot 2016 in het leger zat en behoorde tot het infanterieregiment van Brive, was gewapend met een jachtgeweer, een Winchester 30-30 kaliber. Dat gebruikte hij tijdens zijn vlucht meerdere keren tegen de ordetroepen, waarbij hij voertuigen van de gendarmerie ernstig beschadigde.

Sinds zondag probeerden elite-eenheden van de gendarmerie (GIGN) van Toulouse en Satory, uit de regio van Parijs, en meer dan 300 gendarmes en hondenbrigades, ondersteund door ten minste zeven pantservoertuigen en zeven helikopters, de 29-jarige man op te sporen. Die had zich verschanst in een steil, rotsachtig, bebost en moeilijk toegankelijk gebied van ongeveer vier vierkante kilometer. (Belga)

