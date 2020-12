De hoop die maandagavond gerezen was op een doorbraak in de brexit-onderhandelingen mag dinsdag alweer opgeborgen worden. Volgens ingewijden heeft de Europese Unie het laatste Britse voorstel over de vangstquota voor vis verworpen.

De toegang van Europese vissers tot de Britse wateren blijkt de laatste, maar meteen ook de allermoeilijkste knoop te zijn die Brussel en Londen nog moeten ontwarren in de brexit-onderhandelingen. Centraal staat de vraag hoeveel afstand de Europese vissers willen doen van hun huidige regime. Jaarlijks vangen ze voor ongeveer 650 miljoen euro aan vis in de wateren voor de Britse kust. Maandag zou Londen het voorstel op tafel hebben gelegd om de handelswaarde van die vis over een transitieperiode van 5 jaar met 30 procent te verminderen. De facto zou dat dus het mes zetten in de vangstquota. De Europese Unie wil evenwel niet meer dan 25 procent snoeien over een periode van zes jaar, maar toch leek het Britse voorstel voor een doorbraak te kunnen zorgen. Londen vroeg tot vorige week namelijk om een vermindering van 60 procent.

Twee bronnen dichtbij de onderhandelingen verklapten dinsdag aan Bloomberg dat de EU het voorstel van Londen van de hand wijst. Vooral Frankrijk en Denemarken zouden beducht zijn voor een Europees tegenvoorstel, dat de kloof tussen het Britse en het Europese standpunt moet dichten.

De discussie wordt nog bemoeilijkt door de vraag wat na de transitieperiode moet gebeuren. Als Londen de quota voor Europese vissers dan nog verder wil verminderen, moet de Europese Unie dan (bijkomende) tarieven op vanuit het VK geïmporteerde goederen gaan opleggen? En hoe worden die tarieven dan bepaald? Of zou de EU het handelsakkoord waarover nu onderhandeld wordt dan unilateraal kunnen beëindigen?

Hoe dan ook lijken Brussel en Londen dus nog ver van een akkoord te staan. In de Financial Times noemde een ingewijde de gesprekken maandag nog 'gruwelijk ingewikkeld'.

