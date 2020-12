De Europese Unie buigt zich over een nieuw voorstel van de Britse premier Boris Johnson voor de visserijrechten van het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht het financiële nieuwsagentschap Bloomberg maandagavond, dat spreekt van een 'wanhoopspoging voor een brexit-deal'.

De EU en het VK gaven afgelopen weekend aan dat er geen ruimte meer was voor bijkomende compromissen. maar volgens Bloomberg bood het VK maandag extra toegevingen aan, als de EU op andere vlakken water in de wijn zou doen. Volgens het jongste voorstel zou de EU de visvangst in de Britse wateren moeten beperken met een derde. Vorige week drong het VK nog aan op een vermindering van 60 procent, aldus Bloomberg.

De brexit-onderhandelingen gingen maandag verder. Omdat een doorbraak zondag uitbleef, heeft het Europees Parlement ondertussen al niet voldoende tijd meer om een eventueel akkoord nog tijdig goed te keuren. Tegenover Bloomberg verklaarden bronnen dat er maandag geen akkoord meer uit de bus zal komen.

Het nieuwsagentschap merkt op dat er naast de visserijrechten nog andere kwesties moeten uitgeklaard worden. Als de EU en het VK er niet uitkomen, stuiten de onderlinge handel en verkeer vanaf de jaarwisseling op controles, heffingen en administratieve rompslomp.

De Britten hebben de EU begin dit jaar al verlaten, maar houden zich tot 1 januari nog aan de EU-regels.

