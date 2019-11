Duitsland verhoogt volgend jaar het budget voor defensie om dichter bij de NAVO-doelstelling van twee procent bruto binnenlands product (bbp) te geraken. Dat bevestigt het ministerie van Defensie maandag.

Zo'n twee weken voor de volgende NAVO-top op 3 en 4 december, zal Duitsland aan de organisatie aankondigen dat het in 2020 50,25 miljard euro zal spenderen aan defensie, verklaart een woordvoerder van het ministerie. Dat bedrag ligt 6,2 procent hoger dan de meest recente schatting van 47,32 miljard euro. Het zou 1,42 procent van het bbp moeten vertegenwoordigen, een stijging ten opzichte van de 1,23 procent die de Duitse overheid vorig jaar uitgaf aan defensie. Tegen 2024 wil Duitsland een percentage van 1,5 procent bereiken.

Bij de top vorig jaar weigerde Amerikaans president Donald Trump een terugtrekking van de Verenigde Staten uit de NAVO uit te sluiten, tenzij alle bondgenoten onmiddellijk twee procent van hun bbp aan defensie uitgaven. Momenteel voorziet de VS twee derde van alle NAVO-uitgaven voor defensie. Trump klaagt al lang over de oneerlijke lastenverdeling en bekritiseerde Duitsland voor zijn relatief lage uitgaven. Secretaris-generaal van NAVO Jens Stoltenberg heeft leden opgeroepen om hun nieuwe verwachtingen voor 2020 te presenteren voor de ontmoeting in Londen volgende maand.

De nieuwe cijfers zullen woensdag besproken worden tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Volgens NAVO houden defensie-uitgaven niet alleen het eigenlijke defensiebudget in, maar ook uitgaven aan maatregelen voor vredesopbouw en vredehandhaving door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de kosten voor het onthalen van buitenlandse gewapende troepen of hulp aan partnerlanden inzake veiligheid en defensie tellen mee.