In een spraakmakend interview met het Britse weekblad The Economist spaart Frans president Emmanuel Macron zijn kritiek op de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie niet.

'De NAVO is hersendood', vertelde Emmanuel Macron onomwonden in een interview dat afgelopen donderdag in het Britse weekblad The Economist verscheen. Volgens de Franse president heerst er binnen de Verdragsorganisatie een onherstelbaar gebrek aan strategische coherentie. De Verenigde Staten is niet langer een betrouwbare partner nu het land de blik alsmaar meer op China richt en president Donald Trump het multilateralisme voortdurend in vraag stelt. Macron gaat zelfs nog een stap verder in het interview. Moeten de Europese NAVO-lidstaten de autoritaire Turkse president Reçep Tayip Erdogan wel te hulp schieten indien het Syrische regime van president Bashar al-Assad een tegenaanval lanceert op het Turkse grondgebied?

