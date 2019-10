Het Duitse kabinet heeft een controversiële klimaatwetgeving aangenomen, die een prijs op CO2-uitstoot plakt. Het pakket werd woensdag goedgekeurd in Berlijn na maandenlang getouwtrek tussen de coalitiepartners.

Het klimaatpakket bevat concrete voorstellen over hoe Duitsland haar doelstellingen van 2030 kan halen, zoals een plan om CO2-uitstoot 10 euro per ton te laten kosten vanaf begin 2021. Na de goedkeuring door het kabinet moet het pakket, dat in orde gebracht werd op 20 september en kritiek kreeg van milieugroeperingen, nu in het parlement besproken worden. Indien het aangenomen wordt zullen ministers uit verschillende departementen verantwoordelijk zijn voor doelstellingen in hun eigen gebied. Het doel van de wetgeving is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te doen afnemen, om op lange termijn klimaatneutraal te worden.

Dat gebeurt door geleidelijke toename van CO2-prijzen, waardoor fossiele brandstoffen geleidelijk aan duurder worden voor de consument. Voor de formele beslissing genomen werd, zei minister van Milieu Svenja Schulze dat ze 'zeer blij' was met het pakket, 'omdat het klimaat beschermen eindelijk bindende regels zal hebben'. Klimaatorganisaties hekelden dat de doelstellingen voor 2040 en 2050, waarover de overheid het twee jaar geleden eens was, niet meer in het pakket zitten. Volgens een weekendrapport in weekblad Der Spiegel hadden de christendemocratische partij (CDU) van bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij (CSU) het pakket afgezwakt, maar sociaaldemocratisch minister Schulze, die in Merkels coalitie zit, ontkende dat.