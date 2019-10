opinie

'Het Klimapaket van de Duitse regering is er een voor twee democratieën'

Met haar klimaatmaatregelen probeert de regering-Merkel twee tegengestelde tendensen in Duitsland te verzoenen: de steile opmars van Die Grünen in het westen en die van de AfD in het oosten.

Angela Merkel © belga

Volgens een recente peiling zouden de Duitse groenen in de deelstaat Baden-Württemberg vandaag goed zijn voor 38 procent van de stemmen. Uitgerekend in het hart van de Duitse auto-industrie lijkt de partij haar voorsprong op de centrumrechtse CDU verder uit te diepen. Volgens een andere peiling maken Die Grünen een kans om bij de volgende nationale verkiezingen de grootste te worden. Dat bondskanselier Angela Merkel in 2021 opgevolgd wordt door Robert Habeck, covoorzitter van de groenen, is ni...

