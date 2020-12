De Britse vissers voelen zich 'verraden' door het handelsakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op het nippertje hebben bereikt. Vooral eerste minister Boris Johnson moet het ontgelden. 'Johnson beloofde ons de rechten op alle vissen die in onze exclusieve economische zone zwemmen, maar we hebben slechts een fractie daarvan gekregen', zo verklaarde Andrew Locker, het hoofd van de Britse vissersfederatie NFFO, maandag op de radiozender BBC 4.

De toegang van Europese vissers tot Britse wateren bleef tot het allerlaatste moment het grootste struikelblok bij de Brits-Europese onderhandelingen. Uiteindelijk kwamen beide partijen een overgangsperiode van 5,5 jaar overeen waarin de vangstquota voor Europese vissers in de Britse wateren gefaseerd worden verminderd met 25 procent van de huidige vangstwaarde. Locker is niet te spreken over dat compromis. Hij wijst erop dat de Britse premier Boris Johnson had beloofd dat de deal voor geen enkele visser negatieve gevolgen zou hebben. 'Ik ben boos, teleurgesteld en voel me verraden', zegt Locker. 'We zijn nu absoluut slechter af.' 'Wat we nu krijgen, is maar een fractie van hetgeen ons via de brexit beloofd werd', klinkt het nog. 'We zullen echt moeten zwoegen komend jaar.'

