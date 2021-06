Een boot met elf Belgische toeristen aan boord heeft vrijdagnamiddag een dodelijk ongeluk veroorzaakt op het Comomeer, in het noorden van Italië. Dat melden verschillende Italiaanse media. Een 22-jarige Italiaanse man kwam om het leven.

Volgens een eerste reconstructie van het ongeval bevond het slachtoffer zich met twee vrienden in een motorboot die stil lag op het water. Ze werden in de buurt van Villa de Balbianello geraakt door de boot met de elf Belgische jongeren.

De motorboot van de drie Italiaanse jongens is door de aanvaring op twee plaatsen gebroken. Een 22-jarige Italiaanse jongeman werd dodelijk geraakt. Zijn twee vrienden liepen lichte kneuzingen op. Ze verkeerden ook in shocktoestand.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek lag de snelheid van de boot met Belgische toeristen niet te hoog, maar heerste er vóór het ongeluk wel een feestelijke sfeer aan boord. De 21-jarige bestuurder werd daarom aan een alcoholtest onderworpen, maar die bleek negatief.

Volgens een eerste reconstructie van het ongeval bevond het slachtoffer zich met twee vrienden in een motorboot die stil lag op het water. Ze werden in de buurt van Villa de Balbianello geraakt door de boot met de elf Belgische jongeren. De motorboot van de drie Italiaanse jongens is door de aanvaring op twee plaatsen gebroken. Een 22-jarige Italiaanse jongeman werd dodelijk geraakt. Zijn twee vrienden liepen lichte kneuzingen op. Ze verkeerden ook in shocktoestand. Volgens de eerste elementen van het onderzoek lag de snelheid van de boot met Belgische toeristen niet te hoog, maar heerste er vóór het ongeluk wel een feestelijke sfeer aan boord. De 21-jarige bestuurder werd daarom aan een alcoholtest onderworpen, maar die bleek negatief.