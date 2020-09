Het nieuwe Europese migratiepact wordt gepresenteerd als een nieuwe start, maar is ontworpen om de muren en grenzen van de EU verder op te trekken.

Dat zegt Eve Geddie, directeur van het Europese kantoor van Amnesty International, in een reactie op het nieuwe Pact dat woensdag werd voorgesteld door de Europese Commissie.

'Het is geen nieuwe benadering om mensen op de vlucht beschermingen te bieden, maar een poging om het oude systeem dat al jaren faalt in een nieuwe verpakking aan de man te brengen', zegt Geddie. 'Het Pact zal het lijden niet verlichten van de vele duizenden mensen die vastzitten in de kampen op de Griekse eilanden of in de Libische detentiecentra. Het zal ook geen steun bieden aan de Europese grenslanden waar mensen op zoek naar bescherming arriveren.'

Geddie vindt het engagement om misbruiken aan de Europese grenzen te monitoren een goede zaak, 'maar het maakt van detentie de norm en blijft inzetten op afschrikking en samenwerking met derde landen die geen respect hebben voor mensenrechten.' Amnesty vraagt aan de Europese beleidsmakers om de voorstellen bij te sturen.

Dat zegt Eve Geddie, directeur van het Europese kantoor van Amnesty International, in een reactie op het nieuwe Pact dat woensdag werd voorgesteld door de Europese Commissie.'Het is geen nieuwe benadering om mensen op de vlucht beschermingen te bieden, maar een poging om het oude systeem dat al jaren faalt in een nieuwe verpakking aan de man te brengen', zegt Geddie. 'Het Pact zal het lijden niet verlichten van de vele duizenden mensen die vastzitten in de kampen op de Griekse eilanden of in de Libische detentiecentra. Het zal ook geen steun bieden aan de Europese grenslanden waar mensen op zoek naar bescherming arriveren.'Geddie vindt het engagement om misbruiken aan de Europese grenzen te monitoren een goede zaak, 'maar het maakt van detentie de norm en blijft inzetten op afschrikking en samenwerking met derde landen die geen respect hebben voor mensenrechten.' Amnesty vraagt aan de Europese beleidsmakers om de voorstellen bij te sturen.