De Europese Commissie heeft woensdag haar langverwachte migratie- en asielpact voorgesteld. Het huidige beleid werkt niet meer en de afgelopen vijf jaar is de EU er niet in geslaagd de problemen te verhelpen, heeft de Commissie moeten vaststellen.

Daarom legt ze nu een hervorming op tafel die alle aspecten van het migratie- en asielbeleid behelst: van grensbewaking en de screening van migranten, over asiel en integratie, tot terugkeer en de relaties met derde landen. 'We moeten de juiste balans vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid', zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Geconfronteerd met de migratiecrisis die in 2015 losbarstte, beet de vorige Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, haar tanden stuk op een gepast antwoord. Landen als Hongarije en Tsjechië waren en zijn nog altijd tegen de verplichte spreiding van migranten die in Europa aankomen. Daarom kiest de Commissie-von der Leyen nu voor het principe van 'flexibele bijdragen'.

In crisistijden zal elke lidstaat - 'zonder uitzondering' - verplicht zijn een solidaire bijdrage te leveren met landen waar de migratiedruk plots erg hoog is, maar ze zullen in grote mate zelf kunnen bepalen op welke manier ze een bijdrage leveren. Deze bijdrage kan gaan van het overnemen van asielzoekers, tot het helpen bij de gedwongen terugkeer van wie geen verblijfsrecht heeft en het leveren van andere vormen van operationele steun. Echter, hoe hoger de druk op bijvoorbeeld de landen aan de Europese buitengrenzen wordt, hoe groter de solidariteitsbijdrage van de andere lidstaten moet zijn.

'We moeten de juiste balans vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid", zegt Commissievoorzitter von der Leyen. "Het is niet de vraag of de lidstaten elkaar moeten steunen, maar hoe.' Nu de Commissie haar pact heeft voorgesteld, ligt de bal in het kamp van de lidstaten en van het Europees Parlement. Zij moeten over de teksten een politiek akkoord vinden.

