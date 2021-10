Het Europees Parlement kent zijn Sacharovprijs voor de vrijheid van denken dit jaar toe aan de gevangengenomen Russische opposant Alexej Navalny.

De beslissing is gevallen op de vergadering van de fractieleiders en EP-voorzitter David Sassoli. De EVP-fractie, die Navalny samen met het liberale Renew Europe had voorgedragen, maakte het nieuws woensdag als eerste bekend.

Met de Sacharovprijs wordt elk jaar een persoon, groep of collectief in de kijker gezet die zich op een bijzondere manier inzet voor de ontwikkeling van de democratie en de rechtsstaat, de bescherming van de rechten van minderheden en de rechten en fundamentele vrijheden van de mens. Dit jaar gaat de prijs dus naar Alexej Navalny.

Navalny verwierf bekendheid als luis in de pels van de Russische president Vladimir Poetin en werd vorig jaar vergiftigd. Navalny herstelde, maar werd begin dit jaar opgepakt toen hij naar Moskou terugkeerde. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en zit op gesloten in een zwaarbewaakt strafkamp.

De Sacharovprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1988. Nelson Mandela en, weliswaar postuum, de Russische dissident Anatoli Martchenko waren toen de laureaten. Vorig jaar ging de prijs naar de democratische oppositie in Wit-Rusland.

