De inclusieve kinderboeken van Shamisa Debroey: ‘Poëtisch, humoristisch en zwart’

Shamisa Debroey (34) creëert met haar illustraties en teksten inclusieve kinderboeken.

‘Ik wil verhalen vertellen over mensen zoals ik’, zegt schrijfster en illustrator Shamisa Debroey. Hoe zij is? ‘Schaamteloos kleurrijk, poëtisch, humoristisch en zwart.’ Dat laatste maakt trouwens niet dat ze noodzakelijk boeken schrijft over racisme.

Waarover gaan uw boeken dan wel?

Shamisa Debroey: Ik werk aan een kinderboek over schoonheidsidealen en zelfbeeld. Hoe kun je schoonheid voor jezelf definiëren in een wereld die de definitie daarvan voor jou bepaalt? Voor mensen die buiten de norm vallen, is dat een belangrijke vraag. Ik wil kinderen meegeven dat ze vooral mooi moeten zijn voor zichzelf in plaats van voor anderen. Als kind had ik dat graag gelezen. Vroeger vond ik mezelf nooit heel mooi omdat ik er niet uitzag als de meerderheid van de mensen rondom mij. Ik ben een plus size vrouw van kleur met een gemengde achtergrond en krullend haar. Op verschillende vlakken doorbreek ik de norm.

Waarom is die inclusie zo belangrijk?

Debroey: Idealiter maken verschillende soorten mensen verschillende soorten boeken, want dat brengt nieuwe perspectieven met zich mee. Enerzijds is het voor kinderen waardevol om in contact te komen met figuren die niet op hen lijken omdat dat hun wereld verrijkt. Anderzijds is herkenbaarheid voor mensen die buiten de norm vallen ook enorm belangrijk. Die meerstemmigheid van de wereld probeer ik te vertalen naar mijn boeken. Ik wil tonen dat er méér is dan wat we kennen als we binnen onze vertrouwde bubbel blijven. Boeken lenen zich daar als medium perfect toe.

In de jaren negentig was ik het enige kind van kleur in de klas. Vandaag is de wereld veranderd en is het belangrijk dat kinderen op een positieve manier in contact komen met al die diversiteit. Iedereen verdient een plaats aan tafel. Ik kies er dan ook voor om met veel kleuren te werken en om constructief te zijn in mijn kritiek op de wereld.

Bent u trots op uw werk?

Debroey: Ik ben blij dat ik op een punt gekomen ben dat mensen me vinden, dat ze weten waarvoor ik sta en dat ik opdrachten kan afwijzen omdat ze niet stroken met wat ik belangrijk vind. Maar daar ben ik niet op eigen houtje geraakt. Mijn collega-tekenaars en mijn uitgeverij zijn daarvoor van groot belang geweest.