Citroën OLI moet zuinige EV worden

Met de OLI wil Citroën een conceptwagen tonen die weer naar de roots gaat, want dankzij gerecycleerde en lichte materialen is dit een auto die minder dan 1.000 kg op de weegschaal zet.

OLI staat voor ‘all e’ of helemaal elektrisch. De conceptwagen wil elektromobiliteit naar meer mensen brengen. Niet alleen financieel door een voertuig te bouwen met een betaalbaar prijskaartje, maar ook en vooral met een elektrische auto die minder energie nodig heeft. Immers hoe lager het verbruik, hoe kleiner de laadvraag en hoe beperkter de impact zal zijn op het openbare stroomgrid.

Extra voordeel is dat de wagen meer kilometers kan afleggen met een compactere batterij. Dat drukt niet enkel de aankoopprijs, maar er zijn ook minder schaarse grondstoffen nodig voor de opslagcapaciteit. Kort, over smaak valt niet te twisten maar dit is de enige juiste aanpak op een moment dat de meeste constructeurs zich verliezen in een opbod om zoveel mogelijk (zware) SUV’s op de markt te brengen. Als we straks ons stroomverbruik moeten reduceren én op grote schaal overschakelen op elektromobiliteit zal die oefening enkel lukken met EV’s die een stuk zuinig zijn.

OLI halveert stroomverbruik

Het design is erg rechtlijnig maar men gebruikt honingraatstructuren om de zeer lichte materialen voldoende sterk te maken. De rechtlijnige vormgeving maakt het verder mogelijk om ondanks de compacte buitenafmetingen (3,7 meter lengte) toch vier volwaardige zitplaatsen en een bruikbare koffer te voorzien. Dankzij de bescheiden elektromotor die slechts een topsnelheid van 110 km/u realiseert, blijft het verbruik beperkt tot 10 kWh/100 km. Op die manier komt de OLI met een opslagcapaciteit van 40 kWh tot 400 km ver waardoor deze wagen perfect dagelijks inzetbaar is en het verbruik in vergelijking met tal van EV’s die we vandaag kennen halveert.