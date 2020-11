De stad Antwerpen wil het initiatief en boekenliefhebbers in het algemeen een hart onder de riem steken met de oproep 'Zet een boek voor je raam'.

In Antwerp Expo start zondag de alternatieve, virtuele versie van de Boekenbeurs met interviews die op het online VRT-platform vrt.nu worden uitgezonden. De stad Antwerpen wil het initiatief en boekenliefhebbers in het algemeen een hart onder de riem steken met de oproep 'Zet een boek voor je raam'. Door zoveel mogelijk Antwerpenaars een boek voor hun raam te laten zetten, hoopt de stad troost en een gevoel van verbondenheid te bieden voor boekenliefhebbers.

'Dit is een warme oproep aan de stadsbewoners om tijdens de periode van 1 tot 11 november een boek voor hun raam te zetten dat ze graag hebben gelezen', zegt Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) over het initiatief. 'Het culturele leven is omwille van het coronavirus opnieuw stilgevallen, maar gelukkig bieden boeken troost. Boeken inspireren ook: zo wordt een wandeling in de buurt meteen een literaire ontdekkingstocht langs de uitgestalde boeken voor het raam. Onze bibliotheken blijven overigens open, dus boeken ontlenen kan nog steeds.'

Op de Facebookpagina van lezersplatform Antwerpen Leest kan je ook een foto delen van je raam met boek. Antwerpen Leest verloot vervolgens tien exemplaren van 'Het stad in mij' van gewezen stadsdichter Maud Vanhauwaert onder de inzenders. De 84ste, maar noodgedwongen virtuele, editie van de Boekenbeurs start zondagmiddag om 13 uur. Meer dan 300 auteurs zullen de komende dagen hun boeken voorstellen in een Boekenmarathon, een reeks interviews gepresenteerd door Tom De Cock. Maandag worden ook de jaarlijkse Boekenleeuw en Boekenpauw uitgereikt tijdens het online evenement.

