Ter ere van het Feest van het Boek, tippen Knackredacteuren-met-een-bibliografie voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour. Vandaag: senior writer en economisch journalist Ewald Pironet, die samen met VRT-collega Michael Van Droogenbroek net 'Investeren in de tweede helft van je leven' uitbracht.

In volle coronacrisis eist het boek zijn plek op: de boekenbeurs gaat gewoon door - zij het zonder publiek en in een digitale versie, te volgen op vrt.nu/boekenmarathon - en in de betere boekenwinkel regent het parallelle acties, zoals in Standaard Boekhandel, waar ze nog tot 11 november dagelijks het Feest van het Boek vieren. Knackredacteuren-met-een-bibliografie tippen voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour.

Vandaag: senior writer en economisch journalist Ewald Pironet, die samen met VRT-collega Michael Van Droogenbroek net 'Investeren in de tweede helft van je leven' uitbracht. Het verscheen vorige maand bij Lannoo.

De limieten van de markt - Paul De Grauwe

Het beste economieboek van coronajaar 2020. Een actualisering van de must-read uit 2014 die gaat over hoe de vrije markt en een centrale overheid elkaar moeten aanvullen want 'het enige wat telt, is de welvaart van de mensen'. Illustreert waarom Paul De Grauwe internationaal onze bekendste econoom is. Verscheen ook meteen in het Engels bij Oxford University Press.

Uitgegeven bij Lannoo, 279 blz.

Utopia Avenue - David Mitchell

De meest swingende roman van het jaar, over opkomst en ondergang van de popgroep Utopia Avenue in het Londen van eind jaren zestig. Amusante tijdsschets van de hippiecultuur, met cameo's voor David Bowie, Janis Joplin, Syd Barrett van Pink Floyd, Keith Moon van The Who, Marc Bolan van T-Rex en vele anderen. Op Spotify staan bijpassende Utopia Avenue-afspeellijsten.

Uitgegeven bij Meulenhoff, 650 blz.

Faudt nieuws - Jan Nelis

Veruit het grappigste boek van de voorbije maanden. Jan Nelis, artdirector bij De Tijd, brengt in de krant elke dag een spotfoto. Vaak gemaakt vanuit verontwaardiging, soms uit verwondering bij het nieuws van de dag. Krijgen ervanlangs: koningshuizen, politici, topsporters, entertainers, huisdieren. En Siegfried Bracke. Van de pakweg 1000 die er al in de krant verschenen, staan er 200 in het boek. Steeds minstens een glimlach waard.

Uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 208 blz.

Een kleine geschiedenis van grote durvers - Peter Vanham

Verscheen net en ligt op het figuurlijke nachtkastje. Over straffe Belgische ondernemers van de middeleeuwen tot nu. Van Omaar, Trudo en Begga, stichters van invloedrijke abdijen in de vroege middeleeuwen, via de pioniers in onderwijs en onderzoek zoals Isabelle Gatti de Gamond en Ernest Solvay, tot Arthur Leroi, de eenvoudige glazenhersteller die na de Tweede Wereldoorlog wereldspeler Carglass oprichtte. Een boek over vallen en opstaan.

Uitgegeven bij Lannoo, 248 blz.

Verplant - Ann Peuteman

Verschijnt half november en dus iets om reikhalzend naar uit te kijken: Knack-collega Ann Peuteman over 'waarom het heerlijk wonen kan zijn in het rusthuis', zoals de ondertitel luidt. Zeker in deze coronatijden een prikkelende gedachte. Als het even goed is als voorloper Grijsgedraaid. Waarom we bang moeten zijn om oud te worden - en wie twijfelt daaraan? -is ook dit een beklijvend boek.

Uitgegeven bij Vrijdag, 176 blz.

