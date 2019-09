De Antwerpse Boekenbeurs'introduceert voor haar 83ste editie een speciaal 'familieticket' in de hoop meer jongeren te mogen verwelkomen.

De organisatie stelt dat onderzoek uitwijst dat de helft van de Vlaamse leerlingen momenteel niet voor hun plezier lezen en dat in lage leesprestaties resulteert. 'De Boekenbeurs wil daarom voor deze doelgroep haar steentje bijdragen om het leesplezier te promoten', klinkt het.

Kinderen tot twaalf jaar komen er zoals altijd gratis in, maar voortaan is er ook een kortingtarief van 25 euro voor (maximaal) twee volwassenen - niet alleen ouders, maar ook bijvoorbeeld grootouders - met (maximaal) vier kinderen. De korting is dus specifiek bedoeld voor tieners. 'Voor gezinnen met grote kinderen kan een bezoek aan de Boekenbeurs duur uitvallen', zegt Boekenbeurs-topvrouw Vé Bobelyn. 'Daar willen we dit jaar iets aan doen.'

Bill Bryson

Nog nieuw dit jaar is de 2.500 m2 grote '4XL-hal', waar evenementen zullen plaatsvinden waarvoor je afzonderlijk tickets kan kopen. De Boekenbeurs strikte alvast de Amerikaanse auteur Bill Bryson voor een presentatie over zijn nieuwe boek 'Het lichaam, een reisgids'. Bryson is vooral bekend als auteur van reisboeken en populairwetenschappelijk werk zoals 'Een kleine geschiedenis van bijna alles'' "Terug in Amerika' en 'Een huis vol'.

De 83ste Boekenbeurs vindt plaats in Antwerp Expo van 29 oktober tot 3 november en van 6 tot 11 november. Op de affiche staan ook al onder meer M.J. Arlidge, Santa Montefiore en Bart Moeyaert.