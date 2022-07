Biden verzekert Israël van ‘onverminderde’ steun van VS

Op zijn eerste reis naar het Midden-Oosten als president van de Verenigde Staten heeft Joe Biden Israël verzekerd van de onverminderde steun van zijn land. Deze steun is “onwrikbaar”, liet Biden woensdag optekenen kort na zijn landing op de luchthaven Ben Goerion in Tel Aviv. “De relatie is dieper en sterker dan ooit tevoren”, klonk het.

Biden werd op de luchthaven opgewacht door de Israëlische president Yitzhak Herzog, de nieuwe premier Yair Lapid en diens voorganger Naftali Bennett. De laatste keer dat een Amerikaanse president Israël aandeed was toen Donald Trump er in 2017 op bezoek was. Het is Bidens eerste reis naar het Midden-Oosten sinds hij anderhalf jaar geleden zijn intrek nam in het Witte Huis.

De Amerikaanse president informeerde zich eerst op de luchthaven over het Iron Dome raketafweersysteem en bezocht daarna het Holocaust-monument Yad Vashem in Jeruzalem. Hij beloofde de banden tussen de VS en Israël nog verder te zullen versterken en inspanningen te leveren om de integratie van Israël in de regio te bevorderen.

De Israëlische president verklaarde op zijn beurt te hopen dat de reis van Biden zal bijdragen “tot de veiligheid en welvarendheid van de hele regio”. Biden is al zijn hele leven een “ware vriend en overtuigd voorstander van Israël en het Joodse volk”, sprak Herzog.

Donderdag staan er op het programma van Biden in Jeruzalem gesprekken met de nieuwe Israëlische premier Lapid, president Herzog en met oppositieleider Benjamin Netanyahu. Er is ook een virtuele top gepland met de regeringsleiders van Israël, India en de Verenigde Arabische Emiraten.

Vrijdag ontmoet Biden dan de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de Westelijke Jordaanoever, waarna hij doorreist naar Saoedi-Arabië.