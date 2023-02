Xavier Bouckaert (Roularta): ‘Georges-Louis Bouchez kent de wereld van de magazines duidelijk slecht’

De ceo van Roularta en voorzitter van WeMedia, Xavier Bouckaert, waarschuwt tegen het schrappen van de subsidies aan bpost voor de magazines, een idee waarvoor de MR-voorzitter zich sterk maakt.

Xavier Bouckaert is ceo van Roularta en voorzitter van WeMedia, de federatie van uitgevers van magazines. Hij maakt zich zorgen over de plannen van de federale regering in verband met de subsidies aan bpost voor de bezorging van tijdschriften. Zeker na de uitspraken van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in De Morgen vandaag. Bouchez pleit ervoor de subsidies voor de magazines te schrappen. ‘Mensen moeten hun krant ’s ochtend in de bus krijgen, voordat ze aan hun werkdag beginnen. Dat begrijp ik, ’s avonds is een deel van de inhoud achterhaald’, zegt hij. ‘Maar voor wekelijkse en maandelijkse magazines of bijvoorbeeld de blaadjes van de vakbond geldt dat argument niet. Het maakt toch geen verschil of je de Knack woensdagochtend of -avond leest?’

Hoe zijn die uitspraken bij u aangekomen?

Xavier Bouckaert: Ik heb me in mijn koffie verslikt. Zijn reactie is brutaal en verstoken van enige nuance. Ik ben ook van plan om hem dat duidelijk te laten weten. Georges-Louis Bouchez houdt alleen rekening met de dagbladpers en kent de wereld van de magazines duidelijk slecht. Ik vind zijn verklaring des te erger omdat hij uitdrukkelijk Knack, een van onze magazines, heeft genoemd.

Dit onderwerp was al eens aan de orde in oktober en ligt nu opnieuw op de regeringstafel: waarom?

Bouckaert: Toen is besloten om de subsidies aan bpost voor de distributie van de schrijvende pers in het algemeen terug te brengen van 175 miljoen euro naar 125 miljoen. Maar er is niets afgesproken over de manier waarop die 50 miljoen moet worden wegbezuinigd. Het argument van de MR-voorzitter is simpel: de distributie van de magazines kost 70 miljoen, het volstaat dus om die niet meer te subsidiëren. Een simplistische redenering, die heel nadelig is voor ons.

Om te beginnen: de meerkosten voor de bezorging van kranten en tijdschriften komen volledig voor rekening van de kranten, waarvoor vroege bezorgingen nodig zijn, ook op zaterdag. Bij Roularta hebben wij al onze processen aangepast, zodat de bezorging van onze magazines samenvalt met de gewone rondes van bpost. Dat heeft investeringen en een jaar werk gevergd.

Ik voeg daaraan toe dat als er misstanden zijn vastgesteld bij de distributie, dat ook niet valt toe te schrijven aan de magazines. Er zijn huiszoekingen gebeurd bij DPG Media, maar niet bij ons. Roularta heeft geen enkel probleem, noch met justitie, noch met de Mededingingsautoriteit.

Bouchez verwijst naar de digitalisering van de media, waardoor de levering aan huis van kranten en tijdschriften minder belangrijk zou worden.

Bouckaert: Ik zou hem erop willen wijzen dat de digitalisering veel verder staat bij de kranten dan bij de tijdschriften, wat ook logisch is: het lezen van een magazine vraagt meer tijd en een groter leescomfort. Onder onze abonnees heeft 95 procent een abonnement print + digitaal, en slechts 5 procent alleen een digitaal abonnement. Bij de kranten ligt die verhouding totaal anders, met 30 à 40 procent digitale abonnees, die hun krant dus kunnen lezen los van distributie door bpost.

Wat is het gevaar voor de magazines?

Bouckaert: Het gevaar, voor ons, is dat men de prijs voor de verdeling van onze magazines met 10 à 20 procent verhoogt. Maar wij betalen vandaag al een marktconforme prijs. Ter vergelijking: in Nederland betalen wij ongeveer hetzelfde bedrag als in België, 0,30 à 0,35 euro per exemplaar. Bovendien stijgen al onze kosten op dit moment heel sterk: de papierprijs is verdubbeld, energie is fors duurder geworden, er was de belangrijke indexering van de lonen in januari. Dat alles zal de toegang tot onze media moeilijker maken. Het gaat hier om iets wat van groot democratisch belang is.

