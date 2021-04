Xander De Rycke brengt op Streamz Houdt het voor bekeken - covid-19 uit, de vijfde editie van een comedyshow waarin hij alles recenseert wat er te zien was op televisie en in de cinema.

U schreef tijdens de pandemie uw autobiografie Bekend en bescheiden - met dezelfde titel als de show die nu zou touren - waarin u over uw bewogen jeugd vertelt. U tweet met veel humor over de crisis. U maakt de podcast Ben je nog aan het kijken. En nu is er deze show. Wat een productiviteit! Xander De Rycke: We laten corona niet winnen, hè? Wend je creativiteit aan en maak wat van je leven, ook al zit alles tegen. Dat heeft mijn jeugd me geleerd. Dus produceerde ik platen, podcasts, boeken en nu deze show. In maart 2021 zou ik mijn vijftien jaar als stand-upcomedian vieren. Als alternatief maak ik een vijfde Houdt het voor bekeken. Andere drijfveer: de opmerking 'Er was toch niets te zien tijdens corona?' Pardon? Er gebeurde ontzettend veel! Vertelt u maar. De Rycke: Het televisieseizoen van 2020 bestaat uit drie fases. Eerst was er de Marc Van Ranst-fase, waarin haast alle programma's virologen en infectiologen voorschotelden. Toen kwam de comfortfoodfase: Thuis, F.C. De Kampioenen, .... En in september werd u wakker met beelden die voelden alsof er 'een blik Zwanworsten in mijn gezicht werd gekeild'. De Rycke:(lacht) Die zogeheten BV-gate (over naaktbeelden van o.a. Sean Dhondt en Peter Van de Veire, nvdr) domineerde twee weken het nieuws. Eerst op de sociale media, pas daarna in de kranten en op televisie. Raar. Dat najaar volgde de 'creatieve bananenbroodfase' met nieuwe formats. Televisiemakers ontdekten ook het internet als een platform waarop ze meer kunnen doen dan oud materiaal parkeren. En we kregen de 'Vlaamse Netflix' Streamz, een idee van DPG Media en Telenet. Uw show is exclusief te zien op Streamz. Waarom daar? De Rycke: Niet voor de centen. Ik zou deze show even graag gratis op mijn website zwieren. Maar door de samenwerking met Streamz - ik spaar hen allerminst in de show (lacht) - kreeg ik een televisiecrew én vier opnameavonden met een beperkt livepubliek van telkens 75 mensen ter beschikking. De respons van dat publiek geeft de show zo veel energie. Zo'n Houdt het voor bekeken bereid ik normaal gezien een jaar lang voor met veel notities. Dan volgt een tournee waarbij ik de show avond na avond verfijn. Nu schreef ik mijn tekst in één ruk en duurde de speelreeks een weekend. Het is een sprint langs Marc Van Ranst via de film De Patrick en de serie De Bende van Jan de Lichte tot de realityshow De Verhulstjes. Daarna moest ik twee weken bekomen van de stress. Jerry Seinfeld zegt in de docu Comedian, die eindigt wanneer hij stijf van de stress opgaat: 'Als ik die microfoon van het statief krijg, komt alles goed.' Opkomen en beginnen, dat is comedy. Wanneer hoopt u weer op te komen? Xander De Rycke: Zodra het mag. Stand-upcomedians zouden al kunnen optreden. Wij hebben niet veel nodig: een podium en wat toeschouwers. Maar als wij mogen, steken ook de bioscopen en de theaters hun vinger op. Begrijpelijk. Vorige zomer speelde ik Uitgerust & immuun, een kleine show over en in de pandemie. Misschien doe ik dat dit jaar ook. Al zal de show nu Vermoeid & vatbaar heten. Ik ben uitgeput van het wachten. Mijn alternatieve plannen zijn opgebruikt. Ik wil weer beseffen wat en wie ik ben. Daarom is de voorlaatste zin van Houdt het voor bekeken - covid-19: 'Laat je vaccineren.' De laatste zin verklappen we niet. (grijnst)