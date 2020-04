Tussen de 10 en de 15 procent van de personen in de woonzorgcentra die positief getest hebben op het coronavirus, is asymptomatisch. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open VLD) woensdag gezegd in de commissie Volksgezondheid van de Kamer.

Er zijn al testen geweest in 94 woonzorgcentra. Gemiddeld bleek 14 procent van het personeel en 20 procent van de bewoners positief. De komende weken volgen nog ongeveer 200.000 testen in de woonzorgcentra.

De minister zei dat nog niet alle verdeelde testkits gebruikt zijn. De deelstaten staan in voor de coördinatie met de artsen op het terrein en bepalen welke centra prioritair getest worden.

De komende weken worden ongeveer 200.000 tests uitgevoerd in de woonzorgcentra: 121.000 in Vlaanderen, 67.000 in Wallonië en 20.000 in Brussel. Ook de Duitstalige Gemeenschap krijgt testen.

CDH-Kamerlid Cathérine Fonck merkte op dat er onvoldoende testen voorzien zijn, volgens haar zijn er voor Wallonië alleen 130.000 tests nodig. Ook Sophie Rohonyi (DéFI) merkte op dat er volgens rusthuisfederaties te weinig testen zijn. En ook Nawal Farih (CD&V) zei dat woonzorgcentra haar zeggen dat ze nog geen testen hebben ontvangen.

