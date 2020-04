De erkende klinische labo's zijn boos op minister Philippe De Backer (Open VLD) omdat hij geen beroep doet op hen, maar op de farma-industrie om massaal te testen. 'Een vertrouwensbreuk.'

De erkende klinische laboratoria voelen zich gepasseerd door de regering. Dat zegt Alin Derom, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Medische Biopathologie (BBASMB). Hij vindt het niet kunnen dat bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) de uitbreiding van tests bijna uitsluitend laat uitvoeren door farmagiganten als GSK en Janssen Pharmaceutica. 'En dat terwijl 45 van onze laboratoria klaar staan', zegt Derom, die eerder in het vakblad De Specialist al van een 'vertrouwensbreuk' sprak.

...

De erkende klinische laboratoria voelen zich gepasseerd door de regering. Dat zegt Alin Derom, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Medische Biopathologie (BBASMB). Hij vindt het niet kunnen dat bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) de uitbreiding van tests bijna uitsluitend laat uitvoeren door farmagiganten als GSK en Janssen Pharmaceutica. 'En dat terwijl 45 van onze laboratoria klaar staan', zegt Derom, die eerder in het vakblad De Specialist al van een 'vertrouwensbreuk' sprak. Volgens minister De Backer moest hij wel een beroep doen op de farma-industrie. De opschaling tot 10.000 tests per dag zou een 'logistieke nachtmerrie' hebben betekend voor de laboratoria. Alin Derom: De minister zegt dat hij rondvraag heeft gedaan bij onze mensen, maar dat klopt gewoon niet. Het probleem bij onze laboratoria is niet dat er te weinig capaciteit is, maar dat we niet aan afnamemateriaal, zoals wissers, en reagentia (de noodzakelijke chemische stoffen, nvdr.) geraken. Toen we hoorden dat de farma-industrie erbij kwam kijken, dachten we dat ze reagentia gingen aanmaken om naar onze labo's te sturen. Tot we vernamen dat zij zelf testen gingen uitvoeren. Nu blokkeert de overheid de levering van reagentia zelfs en reserveert ze loten voor de industrie.Wat is daar mis mee? We zitten in een crisissituatie. Derom: Het maakt me boos dat de minister daarmee eigenlijk zegt dat kwaliteit en expertise niet van belang zijn. Wanneer erkende labo's de testen uitvoeren, zullen die geïnterpreteerd worden door een klinisch bioloog. Die expertise en labo omgeving is niet voorhanden bij de industrie, om nog maar te zwijgen van de verplichte criteria van het koninklijk besluit uit 1999 over de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie.Tot welke problemen kan dat leiden?Derom: Neem de tests bij de woonzorgcentra. De klinische labo's zijn het gewoon om met die sector te praten - er zijn woonzorgcentra die dagdagelijks contact met hun labo opnemen. Die vertrouwensband wordt hierdoor doorgeknipt. Dan verbaast het niet dat er plots foute handelingen plaatsvinden (zoals de foute handleidingen bij testkits, nvdr.). De minister heeft die chaos zelf gecreëerd. Woensdag zal het breder plaatje in de woonzorgcentra duidelijk worden. Is er een reden om te twijfelen aan die testresultaten? Derom: Ik hoop dat de testen kwalitatief in orde zijn. Bij GSK gebruiken ze dezelfde machines als bij ons, alleen hebben wij de medische knowhow en erkenningen en zij niet. Als wij genoeg afnamemateriaal en reagentia hadden gekregen dan hadden we daartoe kunnen bijdragen. Maar die vraag is nooit gekomen. Als patiënt zou ik toch liever hebben dat de analyse in de meest ideale situatie gebeurt. Cru gezegd: uw beenhouwer kan ook naar uw hart luisteren met een stethoscoop. Maar zou u niet liever hebben dat uw dokter u onderzoekt met die stethoscoop?