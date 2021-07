Het uitgebreide bodemonderzoek op de woonsite De Naeyer in Willebroek zal al in augustus gebeuren in plaats van het eerder aangekondigde tijdstip begin 2022.

Dat meldt de gemeente Willebroek vrijdag, na overleg met OVAM, het Agentschap Zorg en Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

'Als uit dit onderzoek van de OVAM blijkt dat de aangetroffen PFOS-waarden op bepaalde percelen van de fabriekssite een acuut gezondheidsrisico inhouden, zullen deze percelen quasi onmiddellijk worden aangepakt door een aannemer, aangeduid door de OVAM. Op deze manier worden de grootste gezondheidsrisico's voor de bewoners van de woonsite onmiddellijk weggewerkt. De sanering van de andere gronden wordt dan nadien in een globaal saneringsdossier aangepakt', zegt Luc Spiessens, waarnemend burgemeester in Willebroek.

Werken in de tuin?

OVAM zal de kosten voor de werken dragen. Het einde van de werken wordt verwacht voor het einde van het jaar. De gemeente raadt in afwachting van het uitgebreid bodemonderzoek af om ingrijpende werken in de tuin uit te voeren. 'We zullen na het bouwverlof onmiddellijk in overleg gaan met grondsaneringsbedrijven in de hoop tot afspraken te komen voor een goedkopere kostprijs voor de eventuele afvoer van deze gronden. De bewoners hebben er dus alle baat bij om met grote grondwerken nog even te wachten', zegt Spiessens.

In de tussentijd roept de gemeente alle inwoners op om de geldende voorzorgsmaatregelen verder in acht te nemen. Die staan opgelijst op de website www.willebroek.be/pfas.

Dat meldt de gemeente Willebroek vrijdag, na overleg met OVAM, het Agentschap Zorg en Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).'Als uit dit onderzoek van de OVAM blijkt dat de aangetroffen PFOS-waarden op bepaalde percelen van de fabriekssite een acuut gezondheidsrisico inhouden, zullen deze percelen quasi onmiddellijk worden aangepakt door een aannemer, aangeduid door de OVAM. Op deze manier worden de grootste gezondheidsrisico's voor de bewoners van de woonsite onmiddellijk weggewerkt. De sanering van de andere gronden wordt dan nadien in een globaal saneringsdossier aangepakt', zegt Luc Spiessens, waarnemend burgemeester in Willebroek. OVAM zal de kosten voor de werken dragen. Het einde van de werken wordt verwacht voor het einde van het jaar. De gemeente raadt in afwachting van het uitgebreid bodemonderzoek af om ingrijpende werken in de tuin uit te voeren. 'We zullen na het bouwverlof onmiddellijk in overleg gaan met grondsaneringsbedrijven in de hoop tot afspraken te komen voor een goedkopere kostprijs voor de eventuele afvoer van deze gronden. De bewoners hebben er dus alle baat bij om met grote grondwerken nog even te wachten', zegt Spiessens. In de tussentijd roept de gemeente alle inwoners op om de geldende voorzorgsmaatregelen verder in acht te nemen. Die staan opgelijst op de website www.willebroek.be/pfas.