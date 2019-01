Westhoek lokt drie miljoen herdenkingstoeristen

In 2018 bezochten 541.000 bezoekers minstens één oorlogssite of museum. Dat is op 2014 na het hoogste aantal van de volledige herdenkingsperiode en de teller wordt daarmee op een totaal van 2,8 miljoen herdenkingstoeristen gebracht.

Maar er waren ook 213.500 bezoekers voor de openluchttentoonstelling Coming World Remember Me, kortweg het beeldjesproject, in de Palingbeek waardoor de kaap van de drie miljoen nog wordt overschreden. De doelstelling vooraf was 2,5 miljoen bezoekers.

De binnenlandse markt is de belangrijkste maar ongeveer de helft van de bezoekers kwam uit het buitenland. De Britten alleen al waren goed voor 920.000 bezoekers de afgelopen vijf jaar.

Maar ook herdenkingstoeristen van de verre markten vonden vlot hun weg naar de Westhoek. Tijdens de herdenkingsperiode zakten maar liefst 150.000 Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs en Amerikanen af naar de Westhoek.

Opvallend is dat ook scholen blijvend geïnteresseerd zijn. Vorig waren er bijna 100.000 Belgische leerlingen en studenten die de regio bezochten, waarmee ze in de buurt komen van het aantal Britse studenten die hier op bezoek komen. Die herdenkingstoeristen hebben ook een economische impact gehad op de regio.

'Het zal richting 300 miljoen euro gaan', aldus Koen De Four van het kenniscentrum van Westtoer. 'Tot en met 2017 zaten we op 241 miljoen, dus we kunnen de cijfes voorzichtig extrapoleren. En dat is enkel voor de Westhoek, want ook daarbuiten is er nog omzet gegenereerd.' Zo verblijven heel wat verblijfstoeristen buiten de regio.

Focus op heropbouw

De herdenkingspartners zijn inmiddels bezig met een volgend project. Er is de voorbije vijf jaar fors geïnvesteerd in infrastructuur en dus willen ze de Westhoek blijvend onder de aandacht brengen. In 2020 volgt nog een herdenkingsprogramma rond de wederopbouw. 'Er zal volgend jaar, in 2020, fors ingezet worden op de heropbouw. Niet alleen de gebouwen die letterlijk moesten heropgebouwd worden, met als gevolg dat we unieke architecturale pareltjes hebben, maar ook de samenleving moest van nul heropgebouwd worden. Dat biedt genoeg stof om de toeristen op een actieve manier naar de streek te lokken', aldus gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Er komt een totaalprogramma met tentoonstellingen, evenementen en routes. Het thema is ook heel tastbaar want het landschap en de gebouwen vormen nog steeds een stille getuige van de Eerste Wereldoorlog.