Het Waals begrotingsconclaaf, dat begin vorige week startte, is donderdag geland met een bruto te financieren saldo van 4,134 miljard euro voor het opvangen van de kosten voor de coronacrisis en de overstromingen (15 miljard inkomsten tegen 19 miljard uitgaven). Daarbij komt nog een tekort van 270 miljoen euro in de 'normale' begroting.

De Waalse regering verzekert ervoor gezorgd te hebben 'dat de schuld houdbaar is', wat nodig is om een 'verlammende schuld' voor de toekomstige generaties te vermijden. De financiële behoeften voor het Gewest voor 2022 worden geschat op 2,5 miljard euro. Ondanks de 'ongeziene' toestand zal geen bijkomend belasting geheven worden, benadrukt de Waalse regering, die verschillende structurele maatregelen plan, zonder daarover verdere details te geven. In het kader van het samenvoegen van financiële instrumenten worden onder gesproken over de integratie van het Centre Régional d'Aide aux Communes in de Waalse administratie Binnenland en Sociale Actie, de hervorming van de steunmaatregelen inzake werk, en een toenadering tussen actoren in de watersector.