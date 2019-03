Waals toppoliticus van CDH komt niet op na vermeende verkiezingsfraude

Burgemeester van Neufchâteau Dimitry Fourny (CDH), die in verdenking is gesteld wegens verkiezingsfraude, neemt niet deel aan de verkiezingen van 26 mei. Fourny is momenteel fractieleider voor CDH in het Waals Parlement, maar hij legt die functie neer.