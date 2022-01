De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag tegenover journalisten gezegd "niet van plan te zijn" Amerikaanse of NAVO-troepen naar Oekraïne te sturen.

Een Russische invasie in Oekraïne zou wel eens de "grootste invasie" sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen worden, gezien de massale aanwezigheid van troepen langs de grens.

Zo een gebeurtenis zou "'de wereld veranderen", aldus Biden. Ook zei het Amerikaanse staatshoofd bereid te zijn sancties uit te vaardigen die zijn Russische collega Vladimir Poetin persoonlijk treffen.

Rusland start legermanoeuvres in zuiden en op de Krim

Het Russische leger heeft dinsdag een nieuwe reeks manoeuvres gestart in de buurt van de Oekraïense grens en op het schiereiland de Krim. Aan de oefeningen nemen 6.000 militairen, jachtvliegtuigen en bommenwerpers deel, aldus de Russische persagentschappen.

Aan de oefeningen nemen de luchtmacht, de luchtafweertroepen en de Zwarte Zeevloot en Kaspische Vloot deel, zei Aleksander Dvornikov, de commandant van het zuidelijke militaire district. Volgens Dvornikov zijn de oefeningen bedoeld om de interoperabiliteit van de verschillende formaties te beoordelen. Het Russische staatsnieuwsagentschap Tass bericht dat aan de oefeningen van de luchtmacht 60 jachtvliegtuigen en bommenwerpers deelnemen, in vier regio's.

Het gaat dan om het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd. Bedoeling is de actie van de marine en de luchtmacht te coördineren tijdens raketlanceringen. Daarnaast nemen 6.000 soldaten op bases in verschillende zuidelijk regio's deel aan de oefeningen, bedoeld om hun gevechtsparaatheid te controleren.

De aankondiging van de oefeningen volgt enkele uren nadat het Kremlin de VS had beschuldigd van escalatie, omdat Washington duizenden soldaten in staat van paraatheid had gebracht.

Rusland en Oekraïne ontmoeten elkaar woensdag in Parijs

Oekraïne en Rusland zullen elkaar woensdag ontmoeten in Parijs om de huidige spanningen te bespreken. Dat maakte het Elysée dinsdag bekend. Ook Frankrijk en Duitsland zullen als bemiddelaars aanwezig zijn, net zoals naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Volgens het Elysée zullen de besprekingen vooral gaan over humanitaire maatregelen en de toekomst van Oekraïne. Daarnaast wil Oekraïne een datum vastleggen om in dialoog te treden met pro-Russische separatisten over een speciale status voor de Donbass-regio. Tot nu heeft Oekraïne zich hier altijd tegen verzet en beschouwde Moskou eerder als onderhandelingspartner en niet de separatisten. Duitsland en Frankrijk zijn al sinds 2014 betrokken als bemiddelaars.

Het conflict in Oekraïne barstte toen los met de Russische annexatie van de Krim en de opstand van pro-Russische separatisten in het oosten van het land. In juni van dat jaar kwamen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland samen in Normandië om het conflict te bespreken. Dat leidde tot de vredesakkoorden van Minsk, maar die hebben het geweld niet kunnen stoppen.

Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 14.000 mensen het leven in het conflict. In januari reisden Duitse en Franse vertegenwoordigers nog naar Kiev en Moskou voor afzonderlijke gesprekken met Oekraïne en Rusland. De twee landen hebben elkaar dus nooit getroffen aan de onderhandelingstafel.

