Plant Poetin een militaire interventie? Alles wat u moet weten over de hoogspanning in Oekraïne

Plant de Russische president Vladimir Poetin een militaire interventie in Oekraïne? De Verenigde Staten en de Europese Unie zeggen alvast te vrezen van wel. Moskou ontkent, maar het vraagt wel erkenning van zijn veiligheidsbelangen zoals spijkerharde garanties dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden en dat NAVO-troepen weggehaald worden uit oostelijke lidstaten. Aan de grens met Oekraïne hebben zich de voorbije dagen enkele tienduizenden Russische troepen verzameld. In dit dossier bundelen we voor u alles wat u moet weten over de hoogspanning in het oosten van Europa.