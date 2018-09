Vrijgelaten most wanted-crimineel Rustemi in Albanië terug opgepakt

Rustemi wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste criminelen in Europa. Zijn familie heeft in Albanië verschillende moorden op haar kerfstok. Rustemi zelf probeerde de Brusselse prostitutie te veroveren met het nodige geweld. Vorig jaar werd hij tot 9 jaar cel veroordeeld, en dit jaar kreeg hij nog eens 8 en 5 jaar cel. In juni 2017 werd hij echter na het betalen van een borgsom het land uitgezet, omdat hij illegaal in het land was.

Het nieuws daarover raakte afgelopen zomer bekend, en zorgde voor hevige discussies tussen onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Justitie. 'Dit is een succesvolle samenwerking van de FOD Justitie die de overname van het strafdossier heeft voorbereid en het FAST-team in samenwerking met de Albanese verbindingsofficier van de politie om tot de aanhouding over te gaan', luidt het op het kabinet van de minister. Minister Geens is 'tevreden dat de diensten door deze goede samenwerking dit resultaat hebben bekomen'.