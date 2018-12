Voormalig burgemeester van Molenbeek en PS-boegbeeld Philippe Moureaux overleden

Het overlijden van Philippe Moureaux werd zaterdag bekendgemaakt door zijn dochter Catherine, die sinds kort burgemeester is van Sint-Jans-Molenbeek.

Van 1998 tot 1992 was Philippe Moureaux vicepremier in de twee laatste regeringen van Wilfried Martens. Van 1993 tot 2012 was hij ook burgemeester van Molenbeek. Na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel kreeg hij zware kritiek, omdat zijn beleid het moslimradicalisme in de hand gewerkt zou hebben. Moureaux verdedigde zich onder meer in een boek tegen die aantijgingen.

In de jaren 80 en 90 bekleedde Moureaux verscheidene sleutelposities in federale en deelstaatregeringen: Justitie, Institutionele Hervorming, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. Hij leidde in de jaren 80 twee Franse gemeenschapsregeringen.

Binnen de eigen partij was Moureaux jarenlang een leidend figuur. Hij was 20 jaar lang ondervoorzitter van de partij en stond jarenlang aan het hoofd van de Brusselse federatie van de PS. Hij had in maart vorig jaar bekendgemaakt dat hij aan kanker leed, en liet toen al weten dat hij geen kandidaat meer zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Enkele dagen voor die verkiezingen werd hij voor het laatst in het openbaar gezien.

Zijn familie laat weten dat zij die dat wensen Moureaux eer kunnen komen betuigen, dinsdag tussen 9 en 16 uur in het gemeentehuis van Molenbeek. De begrafenis zal plaatsvinden in intieme kring.