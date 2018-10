Vlaamse regering raakt het niet eens over nieuwe gouverneur voor Oost-Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een waarnemend gouverneur voor Oost-Vlaanderen aangesteld, meldt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Het gaat om Didier Detollenaere. Hij neemt volgende week het roer over van huidig gouverneur Jan Briers, die op 1 november met pensioen gaat. Detollenaere is arrondissementscommissaris, hij is de adjunct van de gouverneur en zorgt voor de politionele veiligheid en de veiligheid van de bevolking.

Over de benoeming van een nieuwe gouverneur zijn de partijen van de Vlaamse regering al geruime tijd verdeeld. Een selectiebureau maakte uiteindelijk een lijst van vijftien kandidaten, die vandaag allen uitgenodigd waren voor een gesprek. Dat leverde geen beslissing op.