Vlaamse regering buigt zich vrijdag over omstreden stikstofdossier

De Vlaamse regering buigt zich vrijdag opnieuw over het stikstofdossier. De gemengde werkgroep van regerings- en parlementsleden heeft donderdag opnieuw vergaderd. Volgens verschillende bronnen gebeurde dat opnieuw in een ‘constructieve sfeer’. Over een aantal zaken lijkt zich een compromis af te tekenen, maar het complexe en politiek gevoelige dossier juridisch dichttimmeren en onderbouwen vraagt ook de nodige tijd, stippen sommige betrokken aan.

Slaagt minister-president Jan Jambon er samen met zijn meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD in het stikstofschip na een lange en woelige tocht veilig de haven binnen te loodsen, of vaart het schip – met de haven in zicht – alsnog op de klippen?

Na het erg kritische advies van de Raad van State op het voorstel van stikstofdecreet dat N-VA en Open VLD – zonder coalitiepartner CD&V – hadden ingediend, leek een oplossing in het stikstofdossier niet voor het grijpen te liggen.

Maar de voorbije weken heeft een gemengde werkgroep van regerings- en parlementsleden zich over het dossier gebogen en verschillende bronnen maken zich sterk dat er stappen gezet zijn in de richting van een oplossing.

Zo is er bijvoorbeeld werk gemaakt van een betere motivering en wetenschappelijke onderbouwing van het decreet. Dat was één van de punten van kritiek van de Raad van State. Ook de verschillen en discrepanties tussen het akkoord van maart en het ingediende decreet zouden weggewerkt zijn.

Essentiëler is de vraag of men vasthoudt aan het werken met vergunningsdrempels (en met verschillende drempels tussen landbouw en industrie). Die drempels bepalen of een bedrijf of landbouwer kan vrijgesteld worden van de passende beoordeling (of niet). Die passende beoordeling is een soort grondig milieuonderzoek waarmee men kan aantonen dat men geen beschadigende extra hoeveelheid stikstof aanbrengt in een natuurgebied.

Bronnen bevestigen dat men zou vasthouden aan die drempels, maar dat het de bedoeling is ze beter te onderbouwen en dus juridisch solider te maken. Over een aantal andere zaken, zoals de lijst van rode bedrijven (de zogenaamde ‘piekbelasters’) zou ook vooruitgang geboekt zijn.

Enkele zaken moeten nog wat verder uitgeklaard worden. Dat zou onder meer het geval zijn voor de CD&V-eis rond het extern salderen. Daardoor kunnen jonge boeren de uitstootrechten van een stoppend landbouwbedrijf rond hetzelfde natuurgebied overnemen. Eerder was afgesproken om naar die eis van de CD&V een milieu-onderzoek te doen, maar dat onderzoek is nog niet opgestart.

Het is afwachten hoe snel de regering-Jambon de resterende knopen kan ontwarren. Sommige bronnen verwachten dat het vrij snel kan gaan, anderen wijzen op de resterende losse eindjes. De gemengde werkgroep heeft alvast volgende week woensdag een nieuwe vergadering gepland.