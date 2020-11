In de haven van Zeebrugge zijn zaterdag vijftien transmigranten uit een koelcontainer gered. Dat meldt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maandag in de gemeenteraad.

De groep transmigranten zou al ver buiten het havengebied in de container gestapt zijn. Volgens de burgemeester zijn de transmigranten ontdekt binnen het havengebied toen een noodsignaal werd opgevangen afkomstig van een telefoon in de koelcontainer. 'We hebben daarmee een drama zoals vorig jaar in Essex vermeden. Het was dezelfde handelswijze. De situatie is ernstig', zei De fauw.

Vorig jaar werd in oktober in Essex nog een container met 39 lichamen van Vietnamezen gevonden. De koelcontainer was toen via de haven van Zeebrugge in Essex geraakt.

