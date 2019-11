Op de Amsterdamse luchthaven Schiphol heeft zich een verdachte situatie voorgedaan op een toestel van Air Europa. Na een paar uur leek er sprake van een vals alarm. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vraagt om grondig onderzoek hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 6, 2019

De Marechaussee maakte eerder op de avond melding van een 'verdachte' situatie aan boord van een vliegtuig op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse.

Verschillende Nederlandse media meldden dat een van de piers van de luchthaven werd ontruimd. Het gaat om de D-pier van vertrekhal 2, waar volgens NRC verschillende Europese vluchten vertrekken.

'Per ongeluk waarschuwing geactiveerd'

'Vals alarm. Op de vlucht Amsterdam-Madrid is deze namiddag per ongeluk een waarschuwing geactiveerd die het protocol in gang zet rond kapingen op de luchthaven', klinkt het in een tweet. De maatschappij laat weten dat er niets is gebeurd en dat de passagiers aan het wachten zijn om snel alsnog te kunnen opstijgen. 'Het spijt ons zeer', zegt de maatschappij. Ze voegt eraan toe dat alle passagiers snel een andere vlucht zullen kunnen nemen. Volgens het Algemeen Dagblad hetzelfde toestel.

Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), vermoedt volgens de openbare omroep NOS dat er iets is misgegaan bij het doorgeven van een viercijferige code die de piloot moest doorgeven. Dagblad De Telegraaf vernam van een 'bron' dat de gezagvoerder 'aan een stagiair wilde uitleggen wat alle codes betekenen'. Vervolgens werd 'per ongeluk daadwerkelijk op de knop 'send' gedrukt'.

Eerder liet de Marechaussee al weten dat alle passagiers en bemanningsleden veilig van het vliegtuig waren geraakt. Toen verlieten de massaal uitgerukte hulpdiensen de luchthaven.

Nog luidens de NOS is een team op Schiphol aanwezig om mensen op te vangen en waar nodig te begeleiden. De luchthaven liet weten dat de normale gang van zaken is hervat, wat minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus heeft bevestigd. '(Ik ben) onder de indruk van scherp en alert optreden autoriteiten en diensten; landelijk en lokaal', voegde hij er in een Twitterbericht aan toe.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize. — Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019

Vertragingen

Het vals alarm heeft tot tientallen vertragingen van vluchten geleid, meldt Schiphol. De luchthaven adviseert reizigers die nog moeten vertrekken eerst naar hun vluchtinformatie te kijken.

De D-pier van de luchthaven was tijdelijk afgesloten, maar ging weer open nadat rond 20.45 uur het sein was gegeven dat alles veilig was.

Er zijn geen vluchten geannuleerd, meldt Schiphol.

Piloten willen duidelijkheid

Om onrust te voorkomen, moeten de autoriteiten grondig onderzoeken hoe woensdagavond een vals kapingsalarm kon worden gegeven vanuit een toestel van Air Europa op Schiphol. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid is het vooralsnog onduidelijk hoe de alarmering tot stand kwam. Om een dergelijk signaal uit te sturen, moeten er vanuit de cockpit een aantal handelingen worden uitgevoerd. Schmid: 'Er zijn twee methodes om dit te doen. Een piloot kan bellen of via de radio contact opnemen met de verkeerstoren om een kapingsmelding door te geven. De tweede manier is om dit via een apparaatje, de zogenoemde transponder, te doen. Het apparaat staat continu in contact met de verkeerstoren en door het intikken van de viercijferige code 7500 kan de piloot aangeven dat er sprake is van een kaping.'

De VNV wil dat het voorval zo snel mogelijk wordt opgehelderd. 'We hebben in elk geval kunnen zien dat de protocollen werken op Schiphol, maar het lijkt me duidelijk dat dit niet te vaak moet gebeuren', aldus Schmid. 'Er moet grondig onderzocht worden hoe dit is kunnen gebeuren.'