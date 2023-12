Van der Straeten: ‘Deal met Engie is helemaal rond’ (video)

‘De deal met Engie is helemaal rond.’ Dat heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten zondag gezegd in het VRT-programma De Zevende Dag.

Ter herinnering: de federale regering besliste in maart 2022, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, dat ze de twee jongste kernreactoren, meer bepaald Doel 4 en Tihange 3, toch tien jaar langer wilde openhouden. Zo zou ons land voor de energiebevoorrading minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland.

Na lange onderhandelingen bereikten Engie en de regering eerder dit jaar een soort ’tussentijds’ akkoord over de levensduurverlenging van de twee centrales, over de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en over berging van het radioactief afval. Zo is er onder meer afgesproken dat Engie 15 miljard euro op tafel legt voor die berging. De voorbije maanden werden die afspraken in gedetailleerde teksten gegoten en uitonderhandeld door onderhandelaars van het Franse energieconcern en Belgische regeringsonderhandelaars.

Volgens het kabinet-Van der Straeten zijn de onderhandelingen met Engie nu helemaal afgerond en ligt er een tekst van 1.500 bladzijden op tafel. In De Zevende Dag maakte de Groen-minister zich ook sterk dat de deal ‘de belastingbetaler niks zal kosten’.

Over de finale tekst worden de komende week gesprekken opgestart tussen de regeringspartijen. De week nadien zou het de bedoeling zijn om een kern te organiseren en binnen de regering groen licht te geven.

Volgens Van der Straeten wordt de tekst ook nog voorgelegd aan de Raad van State en kan het hele dossier nog ’tijdig’ in het parlement besproken worden. De deal moet ook nog voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

De piste om in de huidige teksten al meteen een mogelijke levensduurverlenging met twintig in plaats van tien jaar te voorzien, noemt Van der Straeten ‘absurd’, met name omdat er is vastgelegd dat er elke 10 jaar moet geëvalueerd worden of de centrales nog voldoen aan de veiligheidseisen.