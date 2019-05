Uitstoot in Brussel fel verminderd door lage-emissiezone

De op 1 januari vorig jaar ingevoerde Brusselse lage-emissiezone (LEZ) heeft al positieve effecten voor de luchtkwaliteit in het hoofdstedelijk gewest. Dat blijkt uit een evaluatierapport van Leefmilieu Brussel waarover L'Echo bericht. Tussen juni en december vorig jaar was de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof van dezelfde grootteorde als in heel 2017.

Sinds begin 2018 mogen de meest vervuilende diesels Brussel niet meer binnen, sinds begin dit jaar geldt dit ook voor dieselvoertuigen van euronorm 2 en benzine-auto's zonder euronorm en met euronorm 1. De auteurs van het rapport schrijven dat die verlaging onder andere te maken heeft met de LEZ. Tot eind september gold nog een overgangsperiode waarin geen boetes uitgeschreven werden, maar in die periode werden wel al waarschuwingen verstuurd. Fiscaliteit Brussel stuurde al 1.744 waarschuwingen en 558 boetes van 350 euro. Voor de overgangsperiode afliep, waren er gemiddeld 149 voertuigen per dag in overtreding, vanaf oktober waren dat er nog 45 per dag.